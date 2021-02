Opava neudržela vedení v Karviné a po další porážce zůstává poslední, Bohemians přehráli Brno

Karviná - Opava 3:1

Opava z dosavadních sedmnácti utkáních nejvyšší soutěže vytěžila jen jediné vítězství a v tabulce byste ji našli až na posledním místě. Napravit to chtěli opavští fotbalisté na půdě nedaleké Karviné, kde se od začátku utkání prezentovali aktivním výkonem, který jim přinesl ovoce krátce po přestávce, když Aleš Nešický poslal do sítě míč po centru Mondeka.

České Budějovice pokračují na vítězné vlně, výhrou nad Baníkem se posunuly na páté místo Číst článek

Po chvíli mohli hosté vést dokonce o dva góly, to by ale Helešic musel lépe naložit se šancí po přihrávce Hellebranda. A neproměněná příležitost mohla Opavu mrzet o to víc, že chvíli po ní přišlo karvinské vyrovnání. Bartošák nacentroval do vápna, kde vyhrál osobní souboj Michal Papadopulos a hlavou překonal brankáře Viléma Fendricha.

Netrvalo to dloho a domácím se podařilo skóre otočit. Karvinskému trenérovi Juraji Jarábkovi vyšlo střídaní, protože v 70. minutě se po standardní situaci prosadil Rafael Tavares, který v té době byl na trávníku nějakých pět minut.

Pro Opavany to byla studená sprcha, jenže o chvíli později bylo ještě hůř. V 80. minutě totiž Karviná kopala penaltu po ruce v pokutovém území. K míči se postavil Kristi Qose, s nabídnutou šancí ale naložil prachbídně a jeho panenkovský dloubáček gólman Fendrich, který zůstal uprostřed, snadno chytil.

Hned nato ale přišla další rána pro hosty, protože rozhodčí nechal pokutový kop opakovat, jelikož opavský gólman nestál v době kopu oběma nohama na brankové čáře. Podruhé už byl Qose úspěšnější a střelou po zemi zvýšil na 3:1.

Opavští tak neudrželi v Karviné vedení a po další porážce zůstávají v tabulce poslední. Naopak Karviná může slavit první vítězství v novém roce a pohybuje se v polovině tabulky v bezpečné vzdálenosti od sestupových příček.

Bohemians - Brno 2:1

Klokani šli do utkání s nováčkem v dobrém rozpoložení, protože v minulém kole dokázali poprvé od roku 1996 vyhrát na Letné, kde porazili Spartu. Jediným gólem tam rozhodl Tomáš Necid a právě on otevřel i skóre zápasu proti Brnu.

Bývalý reprezentační útočník si naběhl na přihrávku Hronka a sám před brankářem poslal míč pod břevno. Jenže už v 26. minutě bylo vyrovnáno zásluhou Antonína Růška, který se dostal k odraženému míči a krásnou ranou ho poslal přesně do šibenice.

Domácím se podařilo strhnout vedení zpátky na svou stranu ještě před přestávkou, když ke střele z dálky napřáhl Roman Květ a překonal brankáře Berkovce. Domácí si pak vedení ve druhé půli pohlídali a slaví druhé vítězství v řadě.

F:L (PLATNÉ K 6. 2. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 17 15 2 0 51:8 47 2. Sparta 17 11 2 4 33:19 35 3. Jablonec 17 11 2 4 33:19 35 4. Slovácko 17 9 4 4 30:17 31 5. Č. Budějovice 18 7 7 4 24:23 28 6. Plzeň 17 8 3 6 32:21 27 7. Olomouc 17 6 8 3 26:20 26 8. Ostrava 18 7 5 6 21:16 26 9. Liberec 16 7 4 5 24:17 25 10. Pardubice 17 7 4 6 16:19 25 11. Karviná 18 6 6 6 20:26 24 12. Bohemians 1905 18 6 4 8 21:23 22 13. Zlín 16 5 3 8 18:24 18 14. Teplice 17 5 2 10 18:37 17 15. Brno 18 3 4 11 16:33 13 16. Ml. Boleslav 17 2 5 10 18:31 11 17. Příbram 17 2 4 11 12:33 10 18. Opava 18 1 5 12 12:39 8

18. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - Zbrojovka Brno 2:1 (2:1)

Branky: 10. Necid, 41. Květ - 26. Růsek. Rozhodčí: Pechanec - Nádvorník, Šimáček - Orel (video). ŽK: Bederka, Pulkrab - Pernica, Sedlák, Vaněk. Bez diváků.

MFK Karviná - SFC Opava 3:1 (0:0)

Branky: 60. Papadopulos, 70. Tavares, 82. Qose z pen. - 50. Nešický. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Poživil - Adámková (video). ŽK: Papadopulos, Bartošák, Dramé - Dedič, Fendrich, Smola, Kováč (asistent trenéra). ČK: 84. M. Hampel (Opava, kondiční trenér). Bez diváků.