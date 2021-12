Zlín v záchranářském souboji přikoval Karvinou ke dnu tabulky, Baník stíhá Slovácko

Fotbalisté Zlína zvládli v 18. kole Fortuna ligy záchranářský souboj s Karvinou a po vítězství 2:1 se vzdalují sestupovým příčkám. Slovácko remizovala na hřišti Hradce Králové 2:2, když oba góly inkasovalo z pokutových kopů. Baník v pohodě vyhrál na půdě Pardubic. V sobotu je na programu ještě souboj Plzně s Libercem. Zlín 17:22 11. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Zlína slaví gól proti Karviné. | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Poslední Karviná v dosavadních 17. kolech uhrála jen pět bodů a zůstávala jediným týmem, který ještě nevyhrál. I Zlín patří mezi sestupem ohrožené celky, i když je na tom o poznání lépe a na Karvinou měl před sobotním duelem třináctibodový náskok.

Aktivnějším týmem byli od začátku domácí, kteří také brzy šli do vedení. V deváté minutě rozehrál rohový kop Robert Hrubý, na jeho centr si naskočil Tomáš Poznar a přesnou hlavičkou poslal míč do sítě.

Hosté se ale zvedli a po necelé půlhodině hry se jim podařilo srovnat. Nejdřív musel zlínský brankář Rakovan vyboxovat míč po centru ze standardní situace, hned nato ale přiletěl do vápna další nákop a Lukáš Bartošák se z první trefil přesně.

A stejný hráč mohl hned vzápětí dokonce vývoj zápasu otočit. Skvěle si naběhl na přihrávku za obranu, jeho pokus z levé strany ale skvěle vyrazil Rakovan. Další obrovskou šanci měli hosté těsně před přestávkou, když po ruce ve vápně kopali penaltu. Míč si vzal Kristi Qose, jenže selhal a nechal vyniknout Rakovana.

Zahozená penalta mrzela Karvinou ještě víc, když pět minut po začátku druhé půle důrazný Poznar ve skluzu vstřelil svůj druhý gól v zápase a zařídil Zlínu vedení 2:1.

S ubývajícími minutami do konce atmosféra na hřišti houstla, což vyvrcholilo v nastavení, kdy hostující Qose po strkanici dostal červenou kartu a musel ze hřiště. Zlín tak uhájil vítězství 2:1 a přiblížil se v tabulce na dostřel prostřední skupině. Naopak Karviná je s pěti body nadále poslední.

Hradec Králové - Slovácko 2:2

Moravanům se po vysokém vítězství nad Spartou, které je na chvíli katapultovalo až na druhé místo, nedaří. Hned v následujícím kole ztratili dvoubrankové vedení proti oslabeným Českým Budějovicím a v dalším zápase doma nestačili na Plzeň.

Chuť si chtělo Slovácko spravit na půdě nováčka z Hradce Králové a zpočátku se zdálo, že se to daří. Hosté šli totiž ve 36. minutě do vedení, když brankáře propálil Václav Jurečka. Jenže po přestávce si Slovácko zápas zkomplikovalo.

V 61. minutě srazil Petr Reinberk ve vápně Novotného a rozhodčí nejen že odpískal penaltu, ale navíc ještě Reinberka vyloučil. Adam Vlkanova pak sice penaltu neproměnil, jenže s dorážkou už si poradil a srovnal na 1:1.

O dvacet minut později se domácím podařilo přesilovku využít a otočili skóre, když další penaltu, tentokrát za faul na Vlkanovu, proměnil Jakub Rada. Slovácko se ale nevzdalo ani v deseti hráčích a hned o dvě minuty později vyrovnal na konečných 2:2 Jurečka, který napálil míč nekompromisně pod břevno.

Pardubice - Baník 0:3

Baník neprohrál v lize už šestkrát v řadě a slušnou sérii chtěl prodloužit i v pražském Ďolíčku, kde vyzval „domácí“ Pardubice. Do vedení šli hosté v 19. minutě, když dostal de Azevedo na levé straně spoustu času, našel ve vápně přesně hlavu Davida Buchty a ten překonal brankáře.

Ve 32. minutě to bylo už 0:2, když Nemanja Kuzmanović z volného kopu překvapil gólmana střelou na zadní tyč. Na konečných 0:3 upravil čtvrt hodiny před koncem Yira Sor, který pohotově dorazil do sítě míč po dalekonosné dělovce Ndefeho. Baník si tak veze do Ostravy tři body a bodově se dotahuje na čtvrté Slovácko.

Fortuna liga (PLATNÉ K 11. 12. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 17 14 2 1 46:11 44 2. Plzeň 17 13 2 2 33:13 41 3. Sparta 17 12 3 2 40:21 39 4. Slovácko 18 11 3 4 36:21 36 5. Ostrava 18 10 5 3 38:22 35 6. Hr. Králové 18 6 7 5 24:25 25 7. Ml. Boleslav 17 7 2 8 28:26 23 8. Liberec 17 7 2 8 17:23 23 9. Olomouc 17 5 6 6 29:25 21 10. Č. Budějovice 17 6 3 8 24:29 21 11. Bohemians 1905 17 5 3 9 25:37 18 12. Zlín 18 5 3 10 22:36 18 13. Jablonec 17 3 7 7 13:30 16 14. Pardubice 18 3 5 10 22:40 14 15. Teplice 17 2 2 13 17:36 8 16. Karviná 18 0 5 13 16:35 5

18. kolo první fotbalové ligy (hráno v Praze v Ďolíčku):

FK Pardubice - Baník Ostrava 0:3 (0:2)

Branky: 19. Buchta, 32. Kuzmanovič, 76. Sor. Rozhodčí: Berka - Caletka, Pečenka - Štěrba (video). ŽK: Kostka, Jeřábek - Lischka. Diváci: 537 (omezený počet).

FC Hradec Králové - 1. FC Slovácko 2:2 (0:1)

Branky: 63. Vlkanova, 81. Rada z pen. - 36. a 83. Jurečka. Rozhodčí: Franěk - Kubr, Pfeifer - Adámková (video). ŽK: Vašulín - Kalabiška, Svědík (trenér). ČK: 61. Reinberk (Slovácko). Diváci: omezený počet.

Fastav Zlín - MFK Karviná 2:1 (1:1)

Branky: 9. a 50. Poznar - 28. Bartošák. Rozhodčí: Machálek - Lakomý, Dresler - Ondráš (video). ŽK: Procházka, Poznar, Rakovan, Fillo - Santos, Šindelář, Túlio. ČK: 90.+3 Santos. Diváci: 512 (omezený počet).