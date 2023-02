Teplice doma schytaly debakl od Baníku a na jaře ještě nedaly ani gól, Zlín remizoval v Jablonci

Fotbaisté zažívají hodně nepovedený start jarní části sezony. Po úvodní porážce na půdě Bohemians tentokrát podlehly Teplice doma v 18. kole Baníku Ostrava vysoko 0:5. Slovácko doma s Olomoucí jen remizovalo 0:0. Jablonec dohnal proti Zlínu ztrátu a remizoval s ním 2:2. Teplice 17:47 4. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Baníku slaví gól proti Teplicím. | Zdroj: Profimedia

Teplice musí na jaře bojovat o záchranu, vstup do jarní části sezony se mu ale vůbec nevyvedl. Po úvodní porážce na hřišti Bohemians teď severočeský tým doma vůbec nestačil na ambiciózní Baník.

První poločas byl přitom poměrně vyrovnaný, a přestože měly oba týmy šance na to jít do vedení, skóre se do přestávky nezměnilo. Po pauze už se ale děly věci.

Nejdřív v 51. minutě našel ostravský Cadu centrem na zadní tyči Jiřího Klímu a ten poslal hosty do vedení. Teplice pak mohly dvakrát srovnat, jenže ani Vachoušek, ani Kodad své šance neproměnili.

A tak přišel trest. V 64. minutě si aktéři první gólové akce vyměnili role a Cadu po Klímově přihrávce snando zvyšoval na 0:2.

Další pohroma pro domácí přišla o čtvrt hodiny později, když se tvrdou ranou prosadil Filip Kaloč. O chvíli později pak přidal čtvrtý gól Jiří Boula a na konečných 0:5 upravoval v nastavení David Lischka.

Teplice tak prohrály doma s Baníkem 0:5 a na jaře jsou zatím bez bodu i vstřelené branky. Baník po remíze ve Zlíne poprvé vyhrál.

Jablonec - Zlín 2:2

Zlín v minulém kole doma remizoval s Baníkem a na severu Čech chtěl poprvé pod trenérem Vrbou naplno bodovat. A ještě na začátku druhé půle se zdálo, že se to Moravanům podaří, když vedli po brankách Čanturišviliho a Filla.

Jenže domácí se ještě vzpamatovali a díky dvougólovému Jakubu Považancovi dokázali vyrovnat na 2:2.

Slovácko - Olomouc 0:0

Souboj moravských týmů skončil nakonec bezbrankovou remízou, přestože jeden gól fanoušci v Uherském Hradišti viděli. Trefa olomouckého Mojmíra Chytila ale nakonec neplatila kvůli ofsajdu.

Ve druhé půli měli na zasněženém hřišti navrch domácí, gól ale z několika příležitostí nevytěžili.

18. kolo první fotbalové ligy:

FK Jablonec - Trinity Zlín 2:2 (0:1)

Branky: 58. Považanec, 72. vlastní Didiba - 20. Čanturišvili, 52. Fillo. Rozhodčí: Zelinka - Horák, Kotalík - Kocourek (video). ŽK: Šulc, Jovovič - Reiter, Kozák, Simerský, Balaj. ČK: 63. Kozák. Diváci: 731.

FK Teplice - Baník Ostrava 0:5 (0:0)

Branky: 51. Klíma, 64. Cadu, 79. Kaloč, 83. Boula, 90.+3 Lischka. Rozhodčí: Berka - Vlček, Šimáček - Orel (video). ŽK: Juroška (Ostrava). Diváci: 2563.

1. FC Slovácko - Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Klíma - Ratajová, Vyhnanovský - Adámková (video). ŽK: Brandner, Svědík (trenér, oba Slovácko) Diváci: 2812.