Fotbalisté Jablonce vyhráli v Opavě a jsou čtvrtí, Teplice slaví první vítězství od začátku října

SFC Opava - FK Jablonec 1:2

Jablonečtí už třikrát v řadě nevyhráli, když naposledy doma podlehly Českým Budějovicím. A právě před Dynamem, které se nenápadně drápe tabulkou vzhůru, chtěli Severočeši uhájit šesté místo zaručující účast v nadstavbové skupině o titul.

ONLINE: Slovácko - Viktoria Plzeň 1:0. Domácí rychle vedou, trefil se Reinberk Číst článek

V Opavě ale svěřenci Petra Rady moc dobře nezačali a zkraje zápasu čelili několika zajímavým šancím domácích. Tu největší spálil v 16. minutě Pavel Šulce, který se ocitl před prázdnou bránou, jenže v pádu trefil jen tyč.

Zahozené šance mohly opavské hráče mrzet o to víc, že hned po přestávce šel Jablonec do vedení. Libor Holík našel ve vápně Martina Doležala a jablonecký kanonýr v klidu překonal přízemní střelou brankáře Viléma Fendricha.

Krátce nato mohl zvýšit záložník Jan Sýkora, jeho hlavička ale mířila vedle. V 70. minutě se naopak dočkali zaslouženého vyrovnání domácí, když si kapitán Jan Žídek na zadní tyči našel centr Matěje Hrabiny a hlavou srovnal na 1:1.

A hned mohla Opava skóre dokonce otočit, jenže po střele Šulce zastoupil překonaného jabloneckého gólmana na čáře stoper Jakub Jugas. A jablonecký obránce byl hrdinou okamžiku znovu, když deset minut před koncem vykopával z brankové čáry Součkův pokus.

Domácí měli proti favoritovi asi o něco víc gólových šancí, jenže jednu za druhou pálili a v 82. minutě přišel trest. Domácí obrana odvrátila jeden z centrů jen ke střídajícímu Dominiku Pleštilovi, který pak pohotově překonal Fendricha a zařídil Jablonci tři body.

Fortuna liga | 19. kolo 6.12. Bohemians Praha 1905 - FC Baník Ostrava 0:2 6.12. FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha 0:3 7.12. FK Teplice - FC Fastav Zlín 2:1 7.12. SFC Opava - FK Jablonec 1:2 7.12. MFK Karviná - SK Sigma Olomouc 7.12. 1.FC Slovácko - FC Viktoria Plzeň 1:0 7.12. AC Sparta Praha - FK Mladá Boleslav 7.12. SK Dynamo Č. Budějovice - 1.FK Příbram

FK Teplice - FC Fastav Zlín 2:1

Zlín, který zatím jinak neprožívá kdovíjak povedenou sezonu, jel do Teplic v přeci jen lepší náladě, protože v minulém kole doma dokázal porazit v regionálním derby Slovácko. To domácí z posledních pěti utkání vytěžili jen jeden bod a nutně potřebovali uspět, aby se vzdálili posledním příčkám.

V úvodu utkání byli nebezpečnější hosté, pak ale mohli udeřit Tepličtí, když Jakub Řezníček po povedené zasekávačce střílel do tyče. Do konce poločasu viděl teplický stadion ještě hodně příležitostí na obou stranách, oba týmy ale jako by se předháněly, kdo jich víc zahodí.

Hodně emocí vzbudil moment ze 44. minuty, kdy hostující Lukáš Bartošák zahrál ve vlastním vápně rukou, jenže rozhodčí, ač měl na celou situaci dobrý výhled, penaltu neodpískal.

Po pauze už to ale dlouho netrvalo a přišel první gól. Domácí Řezníček se dostal ve vápně k centrovanému míči a v pohodě ho uklidil k levé tyči. Vedení ale vydrželo Teplicím jen do 72. minuty, kdy překonal brankáře Tomáše Grigara Antonín Fantiš.

Tepličtí si pak ale bleskově vzali vedení zpět, když jen tři minuty po Fantišově trefě hlavičkoval Jan Knapík a svým premiérovým ligovým gólem zařídil domácím vedení 2:1. To už pak domácí dokázali udržet do konce a radují se z prvního vítězství od října.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 7. 12. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 30 23 3 4 72:23 72 2. Plzeň 30 21 5 4 47:27 68 3. Sparta 30 17 6 7 52:27 57 4. Jablonec 30 15 6 9 53:26 51 5. Ostrava 30 13 6 11 38:36 45 6. Liberec 30 11 9 10 33:28 42 7. Ml. Boleslav 30 11 9 10 52:44 42 8. Olomouc 30 12 4 14 37:43 40 9. Zlín 30 12 3 15 32:40 39 10. Teplice 30 10 6 14 32:42 36 11. Bohemians 1905 30 8 10 12 29:37 34 12. Slovácko 30 10 4 16 32:45 34 13. Opava 30 9 6 15 39:49 33 14. Příbram 30 8 7 15 33:63 31 15. Karviná 30 8 5 17 39:53 29 16. Dukla Praha 30 5 5 20 25:62 20

19. kolo první fotbalové ligy

FK Teplice - Fastav Zlín 2:1 (0:0)

Branky: 46. Řezníček, 74. Knapík - 71. Fantiš. Rozhodčí: Denev - Blažej, Koval. ŽK: Nazarov, Grigar - Fantiš. Diváci: 1524.

SFC Opava - FK Jablonec 1:1 (0:0)

Branky: 70. Žídek - 49. Doležal, 82. Pleštil. Rozhodčí: Dubravský - Horák, Poživil. ŽK: Svozil, Šulc, Souček - Kubista, Jovovič. Diváci: 2512.