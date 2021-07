Milan Škoda pomohl Boleslavi dvěma góly porazit Jablonec, Olomouc přehrála Pardubice

Fotbalisté Mladé Boleslavi si ve 2. kole Fortuna ligy spravili chuť po úvodní porážce a hlavně díky dvěma trefám Milana Škody přehráli doma ambiciózní Jablonec 3:0. Nováček z Hradce Králové uhrál na půdě Karviné remízu 1:1. Olomouc doma porazila Pardubice 3:2. V sobotu je ještě na programu od 19.00 souboj Liberce se Spartou. Mladá Boleslav 18:03 31. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Škoda v souboji s brankářem Jablonce Janem Hanušem. | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Středočeši za sebou mají nepovedenou loňskou sezonu, kterou chtějí odčinit i s pomocí několika zajímavých posil. V úvodním zápase nového ročníku ale Mladá Boleslav padla na hřišti Plzně.

Proti Jablonci ale začali domácí lépe, a když přečkali šanci Doležala, šli v 11. minutě do vedení. Ewerton se prodal po levé straně do vápna a našel přesně Daniela Filu, který s přehledem poslal míč zblízka do brány.

Netrvalo to dlouho a v mladoboleslavském táboře bylo ještě veseleji. Jen o tři minuty později poslal jeden z hostujících hráčů mizernou malou domů, kterou vystihl Milan Škoda. Zkušený kanonýr si pak pohotově obhodil brankáře Hanuše a zvýšil na 2:0.

Zvýšit mohl ještě Ladra, na Hanuše ovšem nevyzrál. Hosté pořádně zahrozili až po přestávce, když Pleštilovu šanci musel na poslední chvíli hasit domácí obránce Karafiát.

Skóre se ale měnilo na druhé straně a znovu se o to postaral Milan Škoda. Posila z tureckého Rizesporu si naskočila na centr z rohového kopu a hlavou vstřelila svůj třetí gól v sezoně. Skóre se pak už neměnilo, a tak Mladá Boleslav porazila Jablonec 3:0.

Karviná - Hradec Králové 1:1

Nováček z Hradce zažil v Karviné skvělý vstup do utkání a už v 5. minutě zásluhou Pavla Dvořáka vedl. Hned vzápětí to mohlo být už 0:2, Vašulín ale svůj únik neproměnil.

Hosté zanedlouho ale o nadějné vedení vlastní vinou snadno přišli. Obránce Kodeš špatně odhadl situaci a jeho hlavičku směrem k vlastnímu brankáři vystihl Vasilij Siňavskij a srovnal na 1:1.

Hosté pak měli ve zbytku utkání k rozhodující trefě o něco blíž, gól ale nepadl. Po závěrečném hvizdu ještě musel rozhodčí řešit menší potyčku mezi oběma týmy, to bylo ale z utkání vše.

Olomouc - Pardubice 3:2

I v Olomouci se skóre měnilo brzy. Postaral se o to v 8. minutě Michal Vepřek, když využil překvapivého rozehrání rohového kopu a prostřelil brankáře po přízemním pasu do vápna. Hosté srovnali ale už po dvanácti minutách a také to bylo po rohovém kopu – prosadil se dorážející Martin Toml.

Domácím ale vyšel závěr první půle a po trefě Pavla Zifčáka z poslední minuty šli do vedení. Po přestávce pak Martin Hála po rychlém protiútoku zvýšil už na 3:1. Pardubičtí se ale nevzdali a v 77. minutě se jim povedlo zápas zdramatizovat díky přesné střele Tomáše Solila.

Víc ale Východočeši nezvládli, a tak může domácí Olomouc slavit první ligové vítězství po sedmi zápasech.

Fortuna liga (PLATNÉ K 31. 7. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 2 2 0 0 4:1 6 2. Ml. Boleslav 2 1 0 1 4:2 3 3. Slovácko 1 1 0 0 1:0 3 4. Sparta 1 1 0 0 3:2 3 5. Plzeň 1 1 0 0 2:1 3 6. Č. Budějovice 1 1 0 0 1:0 3 7. Olomouc 2 1 0 1 5:5 3 8. Jablonec 2 1 0 1 1:3 3 9. Hr. Králové 2 0 2 0 2:2 2 10. Karviná 2 0 2 0 3:3 2 11. Bohemians 1905 1 0 1 0 1:1 1 12. Pardubice 2 0 1 1 4:5 1 13. Ostrava 1 0 0 1 0:1 0 14. Zlín 1 0 0 1 0:1 0 15. Liberec 1 0 0 1 0:1 0 16. Teplice 2 0 0 2 1:4 0

2. kolo první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav - FK Jablonec 3:0 (2:0)

Branky: 14. a 79. Škoda, 11. Fila. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Kotalík - Hocek (video). ŽK: Douděra - Kratochvíl, Pilař. Diváci: 2471.

MFK Karviná - FC Hradec Králové 1:1 (1:1)

Branky: 25. Sinjavskij - 5. Dvořák. Rozhodčí: Cieslar - Kotík, Podaný - Proske (video). ŽK: Tavares - Klíma, Prekop, Urma, Koubek (trenér). Diváci: 2053.

Sigma Olomouc - FK Pardubice 3:2 (2:1)

Branky: 8. Vepřek, 45. Zifčák, 52. Hála - 20. Toml, 77. Solil. Rozhodčí: Klíma - Antoníček, Dresler - Julínek (video). ŽK: Beran, Cadu (oba Pardubice). Diváci: 2465 (omezený počet).