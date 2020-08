Chramosta vystřelil Jablonci bod na Slovácku, slezský souboj v Opavě zvládla lépe Karviná

Fotbalisté Jablonec ve 2. kole Fortuna ligy na půdě Slovácka prohrávali, díky přesné trefě Jana Chramosty z přímého kopu si ale nakonec vezou z Uherského Hradiště bod za remízu 1:1. Zlín napravil úvodní porážku z regionálního derby a vyhrál v Mladé Boleslavi 3:1. Slezský souboj Opavy s Karvinou dopadl lépe pro hosty, kteří slaví vítězství 2:1. Uherské Hradiště 19:28 29. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jablonecký Jakub Považanec (vlevo) fauluje Milana Petrželu ze Slovácka. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Po opatrném začátku souboje Slovácka s Jablonecm poprvé zahrozili v osmé minutě domácí, Petrželovi sebral jasnou gólovou šanci na poslední chvíli přesným i čistým skluzem Považanec. Domácí nadějná situace povzbudila a Severočeši se takřka celý první poločas především bránili.

V 25. minutě zahrozil na druhé straně z ojedinělé akce Kratochvíl, proti jeho nepřesné střele z hranice vápna ale brankář Nemrava zasahovat nemusel. Největší šanci úvodního dějství tak měl domácí Hofmann, jenž po Sadílkově centru z rohového kopu orazítkoval v 31. minutě hlavičkou tyč.

I po pauze vstoupili na trávník aktivněji domácí a brzy se dočkali odměny. V 48. minutě si navedl míč do pokutového území Petržela, jehož pokus z úhlu ještě gólman Hrubý vyrazil, na následnou Ciciliovu dorážku hlavou do prázdné brány už ale dosáhnout nemohl. Jablonec inkasoval poprvé v novém ligovém ročníku.

Komplikace pro domácí nastala v 62. minutě, kdy se zranil kapitán Daníček. Na hřišti ho nahradila staronová posila Hellebrand, jenž přišel v průběhu týdne na hostování ze Slavie. Jablonec směrem dopředu ožil, i tak se ale dlouho nemohl dostat do vážnější šance.

Až v 79. minutě si postavil míč k přímému kopu střídající Chramosta a po šesti minutách na hřišti srovnal výstavní ránou z 20 metrů na 1:1. Devětadvacetiletý útočník skóroval v lize poprvé od zápasu se Spartou z loňského listopadu. V nastavení mohl ještě zvrátit skóre ve prospěch Slovácka Hellebrand, jeho technický pokus ale vytáhl Hrubý mimo tři tyče.

Mladá Boleslav - Zlín 1:3

Zlín, který v úvodním kole doma nestačil na Slovácko 1:2, poprvé zahrozil ve čtvrté minutě. Fantiš přihrál do vápna, ale Čanturišvili v ideální pozici ve vápně špatně zakončil. V 18. minutě se „Ševci“ dočkali, když se po Jiráčkově rohovém kopu prosadil hlavou Buchta a připsal si první ligový gól od března 2016.

Středočeši srovnali z jediné pořádné akce v úvodním dějství. Budínského přetažený rohový kop vrátil před branku Mazuch a Tatajev ve 32. minutě hlavou překonal Dostála.

Ve druhé půli si vedení vzal zpět na svou stranu Zlín, když střídající Jawo našel v 53. minutě před brankou zakončujícího Dramého. Francouzský záložník oslavil první gól v české lize.

V 88. minutě fauloval domácí Fulnek ve vápně Cedidlu a nařízený pokutový kop proměnil hostující Poznar. Jednatřicetiletý útočník se z penalty prosadil i v předchozím kole proti Slovácku.

Zlín porazil Mladou Boleslav v nejvyšší soutěži po třech zápasech a venku v lize zvítězil po 13 utkáních. Mladá Boleslav prohrála čtvrtý ligový duel po sobě.

SFC Opava - MFK Karviná 1:2

Poprvé udeřila Opava, a to zkraje druhé půle. Poté co hned ve 46. minutě na Holíkovu přihrávku nedosáhl Řezníček, propadl míč až k číhajícímu Mondekovi, který jej bez potíží dorazil do sítě. Krátce nato autor branky z pravé strany poslal do vápna ostrý centr a Holík hlavou mířil těsně.

Místo druhé branky domácích přišlo vyrovnání. Ndefe po hodině hry vysunul Papadopulose, ten byl u míče rychleji než Harazim a zblízka vypálil pod břevno. Bývalý reprezentant a navrátilec ze zahraničí dal první gól v české lize po více než 11 letech.

O chvíli později mohlo být s domácími ještě hůř. Mondek propadl na polovině hřiště a Mikuš v tandemu s Ndefem unikali sami na Fendricha. Ten ale včasným výběhem zmenšil karvinským hráčům střelecký úhel a následně zlikvidoval ránu Mikuše.

Střídající slovenský záložník se dočkal v 82. minutě, kdy si hlavou šikovně sklepl balon po dlouhém nákopu a prostřelil Fendricha. Karviná v lize zvítězila po 10 zápasech a venku v nejvyšší soutěži naplno bodovala dokonce po 11 utkáních.

2. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - FK Jablonec 1:1 (0:0)

Branky: 48. Cicilia - 79. Chramosta. Rozhodčí: Pechanec - Horák, Pečenka - Marek (video). ŽK: Cicilia, Reinberk, Daníček, Havlík, Kohút - Hrubý, Holík, Kratochvíl. Diváci: 2000 (limit 5102 osob na stadionu).

FK Mladá Boleslav - Fastav Zlín 1:3 (1:1)

Branky: 32. Tatajev - 18. Buchta, 53. Dramé, 89. Poznar z pen. Rozhodčí: Houdek - Moláček, Vodrážka. ŽK: Fulnek - Conde, Poznar. Diváci: omezený počet (limit 5102 osob na stadionu).

SFC Opava - MFK Karviná 1:2 (0:0)

Branky: 46. Mondek - 60. Papadopulos, 82. Mikuš. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Hájek - Machálek (video). ŽK: Texl, Mondek, Pikul - Bartošák. Diváci: 1650 (limit 5102 osob na stadionu).