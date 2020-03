Fotbalová Slavia znovu ztratila, po prohře na Slovácku vede ligu už jen o 10 bodů

Slavia šla do jarní části sezony s komfortním šestnáctibodovým náskokem, ale také se značně obměněným kádrem, který v zimní přestávce opustili třeba Josef Hušbauer, Milan Škoda a hlavně Tomáš Souček. A ztráta opor je na jaře znát víc, než by si slávisté přáli.

Sparta poprvé na jaře bodovala, se Zlínem ale doma uhrála jen remízu 2:2. Opava porazila Olomouc Číst článek

Slovácko dokázalo slávistické nejistoty využít ve 24. minutě. Jan Navrátil našel centrem ve vápně Tomáše Zajíce, kterého ve velké šanci skvěle vychytal brankář Slavie Ondřej Kolář. Jenže pak nebyla obrana Pražanů dostatečně důrazná, odražený míč se dostal k Milanu Petrželovi a ten ho poslal do odkryté brány.

Hosté pak přidali a o chvíli později je od vyrovnání dělily pouhé centimetry. Brankář Slovácka Matouš Trmal vyrazil střelu Nicolae Stancia jen za sebe, zastoupil ho ale Josef Divíšek, který na poslední chvíli vykopl míč z brankové čáry.

Po přestávce se hosté vrhli do útoku, Slovácko ale pozorně bránilo a do ničeho slávisty nepouštělo. Naopak v úplném závěru se do dvou dobrých šancí dostal domácí Ondřej Zahustel a v té druhé zpečetil hlavou vítězství Slovácka nad úřadujícím mistrem 2:0.

Slávisté, kteří na podzim ani jednou neprohráli, tak na jaře padli už podruhé, když nezvládli venkovní zápasy proti Bohemians ani Slovácku. Před druhou Plzní, která je na jaře zatím bezchybná, tak má už „jen“ desetibodový náskok. Slovácko se posunulo na páté místo.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 1. 3. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 23 18 3 2 47:7 57 2. Plzeň 23 14 5 4 44:20 47 3. Jablonec 23 11 6 6 41:30 39 4. Ostrava 23 11 5 7 34:24 38 5. Slovácko 23 10 6 7 30:27 36 6. Č. Budějovice 23 11 3 9 39:37 36 7. Sparta 23 9 7 7 41:31 34 8. Ml. Boleslav 23 10 4 9 39:35 34 9. Liberec 22 10 3 9 38:31 33 10. Olomouc 23 7 10 6 30:28 31 11. Bohemians 1905 22 6 5 11 22:35 23 12. Teplice 22 5 8 9 19:35 23 13. Zlín 23 6 4 13 20:37 22 14. Karviná 22 4 7 11 18:30 19 15. Opava 23 4 5 14 11:37 17 16. Příbram 23 3 5 15 15:44 14

23. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - Slavia Praha 2:0 (1:0)

Branky: 24. Petržela, 89. Zahustel. Rozhodčí: Berka - Vlček, Vaňkát - Lerch (video). ŽK: Kadlec, Reinberk, Trmal, Svědík (trenér) - Olayinka, Musa. Diváci: 7032.