Sparta porazila oslabený Hradec a slaví sedmé vítězství v řadě, Olomouc přehrála Mladou Boleslav

Sparta zatím zažívá hodně povedené jaro a před zápasem proti Hradci Králové vyhrála v lize už šestkrát v řadě. V Mladé Boleslavi, kde musí hrát své domácí zápasy Hradec, ale mohla hned v úvodních minutách přijít pro Spartu velká komplikace, naštěstí pro Pražany ale gól hradeckého Vašulína neplatil kvůli ofsajdu.

Po dvaceti minutách hry si naopak hodně zkomplikovali situaci domácí, když Kučera tvrdě zajel do Kairinena, dostal červenou kartu a musel ze hřiště.

Sparta si postupně vypracovala převahu a už po 11 minutách se radovala, jenže Kuchtův zásah neplatil podobně jako ten Vašulínův kvůli ofsajdu.

Nakonec se ale Pražané dočkali ještě před přestávkou. Postaral se o to Lukáš Haraslín, který dostal míč do sítě po akci Čvančary.

Ve druhé půli mohli hosté rychle skórovat znovu, domácí ale podržel brankář Bajza. Hradecký gólman pak svůj tým podržel ještě několikrát a držel domácí naděje na vyrovnání.

To ale nepřišlo a naopak v samém závěru zápasu přidal definitivní pojistku Sparty Tomáš Wiesner. Kradec Králové tak podlehl Spartě 0:2. Pražané se minimálně do sobotního včera dostali do čela tabulky před Slavii. Ta hraje od 18.00 v Liberci.

Olomouc - Mladá Boleslav 2:0

Sigma po šesti remízách v řadě v minulém kole přehrála České Budějovice a na vítězné vlně vydrželi Hanácí i proti Mladé Boleslavi.

Vítězný gól padl už ve třetí minutě a postaral o něj hostující Karafiát, od kterého se míč dostal do sítě. Druhý gól přidali domácí hned zkraje druhé půle zásluhou Vraštila.

České Budějovice - Ostrava 2:1

Jihočeši vedli po půl hodině hry díky vlastnímu góli Říhy, Baník ale zvládl ještě před přestávkou vyrovnat zásluhou Fleišmana. Domácím se ale přeci jen podařilo urvat tři body, když ve druhém poločase upravil na konečných 2:1 Čermák.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 18. 3. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 24 16 6 2 56:22 54 2. Slavia 23 17 2 4 65:18 53 3. Plzeň 23 15 4 4 44:20 49 4. Olomouc 24 9 9 6 38:26 36 5. Bohemians 1905 23 10 5 8 39:38 35 6. Slovácko 22 10 5 7 26:30 35 7. Hr. Králové 24 9 4 11 28:33 31 8. Ml. Boleslav 24 8 6 10 35:35 30 9. Č. Budějovice 24 8 4 12 24:41 28 10. Brno 23 7 6 10 33:43 27 11. Jablonec 22 7 5 10 35:40 26 12. Liberec 23 7 5 11 28:34 26 13. Ostrava 24 6 7 11 36:37 25 14. Teplice 23 5 6 12 28:54 21 15. Zlín 23 3 10 10 26:42 19 16. Pardubice 23 5 4 14 20:48 19

24. kolo první fotbalové ligy (hráno v Mladé Boleslavi):

FC Hradec Králové - Sparta Praha 0:2 (0:1)

Branky: 45. Haraslín, 89. Wiesner. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek - Machálek (video). ŽK: Klíma, Kodeš, Vašulín - Minčev, Laci. ČK: 20. Kučera (Hradec). Diváci: 5000 (vyprodáno).

Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 2:0 (1:0)

Branky: 3. vlastní Karafiát, 47. Vraštil. Rozhodčí: Orel - Ratajová, Žurovec - Starý (video). ŽK: Suchomel, Jawo (oba M. Boleslav). Diváci: 2310.

Dynamo České Budějovice - Baník Ostrava 2:1 (1:1)

Branky: 29. vlastní Říha, 61. Čermák - 45. Fleišman. Rozhodčí: Berka - Vlček, Šimáček - Adámková (video). ŽK: Plavšič (Ostrava). Diváci: 4392.