První ligový zápas po reprezentační přestávce gól nepřinesl, Bohemians remizovali s Jabloncem 0:0

Klokani, kteří by se rádi probojovali do první desítky, nezačali proti favoritovi ze severu Čech dobře a už v 15. minutě se jim povedlo dostat míč do brány. Radost Davida Puškáče ale netrvala dlouho, protože rozhodčí po zhlédnutí opakovaného záběru jeho gól kvůli útočnému faulu neuznal.

Moc dalších šancí už pak první půle nepřinesla. Až v jejím úplném závěru měli domácí nebezpečný závar ve vápně po akci Necida.

Jablonečtí pořádně zahrozili až po přestávce, když si Jovović v 63. minutě narazil s Doležalem na kraji vápna, jeho střela ale mířila nad břevno.

Pak už byl na hřišti k vidění jen bojovný fotbal bez dalších zajímavých momentů, který vyústil v zaslouženou dělbu bodů.

Jablonec tak zůstává v tabulce třetí se tříbodovým náskokem na čtvrté Slovácko, které má ale dva zápasy k dobru. Bohemians jsou jedenáctí.

25. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 0:0

Rozhodčí: Pechanec - Hájek, Mikeska - Denev (video). ŽK: Hronek, Puškáč - Haitl, R. Hrubý, Krob. Bez diváků.

F:L (PLATNÉ K 2. 4. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 24 20 4 0 70:15 64 2. Sparta 22 15 3 4 47:24 48 3. Jablonec 24 14 4 6 40:27 46 4. Slovácko 22 13 4 5 43:22 43 5. Liberec 24 12 6 6 37:22 42 6. Plzeň 22 11 4 7 39:26 37 7. Ostrava 24 9 6 9 33:25 33 8. Olomouc 23 8 9 6 30:25 33 9. Pardubice 23 9 5 9 23:31 32 10. Č. Budějovice 24 7 10 7 26:31 31 11. Bohemians 1905 25 7 9 9 26:28 30 12. Zlín 23 8 5 10 24:29 29 13. Karviná 24 6 8 10 25:37 26 14. Teplice 24 6 5 13 25:46 23 15. Ml. Boleslav 24 4 8 12 29:42 20 16. Brno 24 3 7 14 19:39 16 17. Opava 24 3 6 15 15:47 15 18. Příbram 24 2 7 15 17:52 13