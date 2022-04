Hradec Králové neudržel vedení proti Mladé Boleslavi, trenér Veselý začal v Bohemians remízou

Tři zápasy, tři remízy. Nedělní odpolední program 27. kola fotbalové Fortuna ligy přinesl třikrát dělbu bodů. Hradec Králové neudržel vedení proti Mladé Boleslavi a musí se po výsledku 2:2 spokojit s bodem. Pardubice v záchranářském souboji remizovali s Jabloncem 1:1. Stejným skóre skončil i souboj Karviné s Bohemians. V neděli se ještě odehraje od 19.00 šlágr mezi Plzní s Slavií, který budeme na iROZHLAS.cz sledovat online. Hradec Králové 18:07 3. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj Mladé Boleslavi s Hradcem Králové. | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Hradec Králové prožívá povedenou nováčkovskou sezonu a drží se dokonce na šestém místě, které zajišťuje účast v nejlepší nadstavbové skupině o titul. To tradičně ambiciózní Mladé Boleslavi se nedaří podle očekávání a místo bojů o pohárové příčky má co dělat, aby nespadla do skupiny o udržení.

A slušnou formu prokázali domácí, paradoxně ovšem hrající na stadionu svého soupeře, hned zkraje utkání. Adam Vlkanova si naskočil na povedený centr z kopačky Mejdra a hlavou překonal mladoboleslavského brankáře.

Vedení ale Hradci dlouho nevydrželo, protože už o 13 minut později vyrovnal díky teči Novotného David Douděra.

Po hodině hry mohli hosté skóre otočit, jenže Ladra v dobré pozici mířil nad břevno. A tak se děly věci na druhé straně. Kodeš vyslal povedeným pasem za obranu do šance Filipa Kubalu a ten překonal brankáře Šedu.

Mladé Boleslavi se ale podařilo vyrovnat i podruhé. Deset minut před koncem našel Skalák ve vápně volného Davida Šimka, který srovnal. Pak mohli hosté ještě dokonat obrat, jenže Dancákovu ránu skvěle vyrazil brankář Vízek. Hradec Králové tak nakonec remizoval s Mladou Boleslaví 2:2.

Pardubice - Jablonec 1:1

Východočeši naposledy vyhráli v prosinci a proti Jablonci nutně potřebovali body do bojů o záchranu. Do utkání ale lépe vstoupili hosté, kteří se také v 36. minutě dočkali vedoucí branky, když Tomáš Malínský utekl pardubické obraně, udělal kličku brankáři a s trochou štěstí pak procpal míč do sítě.

Domácím se ale podařilo hned po přestávce vyrovnat zásluhou Davida Hufa, který přesně hlavičkoval po centru z kopačky Cadua. Pardubice tak remizovaly s Jabloncem 1:1.

Karviná - Bohemians 1:1

Karvinští jsou beznadějně poslední a na předposlední Pardubice ztrácí už sedm bodů. Krok k záchraně v nejvyšší soutěži neudělali ani proti Bohemians, kteří poprvé nastoupili pod vedením nového kouče Veselého.

Domácí přitom od 24. minuty vedli po trefě Eldara Šehiće, jenže ve druhé půli o vedení přišli, když se prosadil Roman Květ.

Fortuna liga (PLATNÉ K 3. 4. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 26 20 4 2 47:16 64 2. Slavia 26 20 3 3 61:17 63 3. Sparta 27 18 6 3 59:29 60 4. Slovácko 27 16 5 6 44:26 53 5. Ostrava 27 13 8 6 52:37 47 6. Hr. Králové 27 9 10 8 34:38 37 7. Olomouc 27 8 9 10 36:33 33 8. Č. Budějovice 27 8 9 10 37:41 33 9. Liberec 27 9 6 12 27:35 33 10. Ml. Boleslav 27 9 4 14 40:45 31 11. Zlín 27 8 5 14 34:47 29 12. Jablonec 27 4 13 10 20:41 25 13. Teplice 27 7 3 17 27:43 24 14. Bohemians 1905 27 6 6 15 32:53 24 15. Pardubice 27 4 9 14 31:60 21 16. Karviná 27 2 8 17 25:45 14

27. kolo první fotbalové ligy:

MFK Karviná - Bohemians Praha 1905 1:1 (1:0)

Branky: 24. Šehič - 70. Květ. Rozhodčí: Hocek - Paták, Podaný - Szikszay (video). ŽK: Jursa, Ndiaye - Chramosta. Diváci: 2056.

FK Pardubice - FK Jablonec 1:1 (0:1)

Branky: 48. Huf - 36. Malínský. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Bureš - Franěk (video). ŽK: Čihák, Vacek, Cadu, Huf - Malínský. Diváci: 665.

FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav 2:2 (1:1)

Branky: 7. Vlkanova, 61. Kubala - 20. Douděra, 81. Šimek. Rozhodčí: Machálek - Vodrážka, Hrabovský - Bajer (video). ŽK: Čech, Kodeš - Douděra, Hlavatý, Šimek, Sladký.