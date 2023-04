Olomouc vyhrála ve Zlíně, podještědské derby skončilo nerozhodně

Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 27. kole první ligy ve Zlíně 1:0 brankou Juraje Chvátala z 18. minuty. Sigma vyhrála po dvou utkáních a upevnila si šesté místo v tabulce, znamenající účast v nadstavbové skupině o titul. Severské derby mezi Jabloncem a Libercem skončilo remízou 1:1. Teplice doma prohrály se Slováckem 1:3. V sobotu je na programu ještě pražské derby mezi Spartou a Slavií. Jablonec nad Nisou 18:37 15. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj Zlína s Olomoucí. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: Profimedia / ČTK

Do zápasu Zlína s Olomoucí vstoupili lépe hostující fotbalisté a vytvořili si územní převahu, z níž se po kombinačních akcích dostávali do blízkosti Rakovanovy branky. Ve 14. minutě dopravil míč zblízka do sítě Chytil, ale kvůli ofsajdu gól neplatil.

O tři minuty později se Zlínu nedůraz ve vlastní šestnáctce už vymstil. Ventúrovu střelu po rohu domácí gólman vyrazil jen před sebe a Chvátal měl zblízka otevřenou cestu ke svému druhému gólu v ligové sezoně.

„Ševci“ se dostávali k možnosti ohrožení soupeřovy brány jen sporadicky, chyběla jim přesnost kombinací a brzdil je stereotyp akcí. Blíže ke gólu měli na druhé straně po tvrdé střele Sláma a po hlavičce stoper Beneš, který nastoupil s obličejovou maskou.

Zlín po přestávce zlepšil hru a vyrovnat mohl v 57. minutě Didiba, to by ale musel po rohu zblízka trefit branku, podobně jako střídající Fantiš v 62. minutě po jedné z mála rychlých a přesných akcích Zlína.

Nápor domácího celku s přibývajícím časem vzrůstal, ale vyloženou šanci na vyrovnání si nevypracoval. Olomouc tak náskok v pohodě uhájila a venku naplno bodovala po čtyřech duelech. Hanáci na zlínské Letné vyhráli třetí ligové utkání po sobě.

Jablonec - Liberec 1:1

Jablonec remizoval doma s Libercem 1:1. V šedesátém podještědském derby v samostatné nejvyšší soutěži poslal hosty do vedení v 60. minutě Mohamed Doumbia. Devět minut před koncem vyrovnal Jan Chramosta svou třináctou brankou v sezoně. Jablonec tak svého severočeského souseda neporazil ve čtvrtém ligovém utkání po sobě a v neúplné tabulce je sedmý, Liberci patří desátá příčka.

Teplice - Slovácko 1:3

Fotbalisté Slovácka zvítězili na hřišti Teplic 3:1 a po třech utkáních naplno bodovali. Celek z Uherského Hradiště poslal do vedení v 26. minutě Milan Petržela a druhou branku přidal v 49. minutě Jan Kalabiška. Severočeši, kteří hráli takřka celý druhý poločas bez vyloučeného Tomáše Vondráška, snížili v 63. minutě zásluhou proměněné penalty Matěje Hybše. Skóre uzavřel v 84. minutě střídající Filip Vecheta.

FK Teplice - 1. FC Slovácko 1:3 (0:1)

Branky: 63. Hybš z pen. - 26. Petržela, 49. Kalabiška, 84. Vecheta. Rozhodčí: Všetečka - Ratajová, Slavíček - Batík (video). ŽK: Mičevič, Gning - Trávník, Kudela, Kim Sung-pin. ČK: 46. Vondrášek (Teplice). Diváci: 2630.

FK Jablonec - Slovan Liberec 1:1 (0:0)

Branky: 81. Chramosta - 60. Doumbia. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Hurych - Adámková (video). ŽK: Polidar - Frýdek, Olatunji. Diváci: 3211.

Trinity Zlín - Sigma Olomouc 0:1 (0:1)

Branka: 18. Chvátal. Rozhodčí: Berka - Vlček, Hádek. ŽK: Didiba - Sláma. Diváci: 2257.