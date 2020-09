Jablonec se na předkolo Evropské ligy naladil vítězstvím nad Baníkem, Liberec uspěl v Budějovicích

‚Nechceme ztrácet stovky milionů liber.‘ Začíná Premier League, soutěž tlačí na brzký návrat fanoušků

Zatímco v Česku mohou na stadiony už i hostující fanoušci, v Anglii bude zatím prázdno. Bude tomu tak alespoň do začátku října, kdy by se v zatím nespecifikovaném počtu mohli začít vracet do ochozů.