Sparta smazala v Karviné dvoubrankovou ztrátu a vede ligu, Zlín si poradil s Brnem

Sparťané věděli, že když ve Slezsku uspějí, dostanou se díky sobotnímu zaváhání Slavie v Pardubicích do čela tabulky. Jenže zpočátku se nezdálo, že by Pražané měli proti Karviné uspět.

Ve 23. minutě totiž domácí Ostrák převzal míč po dlouhém pasu Twardzika, šikovným manévrem se zbavil obránce Lischky a vyslal tvrdou přízemní střelu na bránu. S tou si sice brankář Heča poradil, na následnou dorážku Michala Papadopulose už ale nedosáhl.

A jen o pět minut později se domácí radovali podruhé, když Lischka nešťastně poslal míč do vlastní brány po centru karvinského Bartošáka.

Chvíli to vypadalo na další nezdar, kterých sparťanští fanoušci zažili v posledních sezonách víc, než byli zvyklí, ještě do přestávky ale bylo všechno jinak. Nejdřív ve 41. minutě snížil ranou o břevno Adam Hložek a v nastavení pak po Twardzikově faulu ve vápně proměnil kapitán Bořek Dočkal pokutový kop - 2:2.

Netrvalo to dlouho a Pražanům se podařilo vývoj zápasu otočit. Šest minut po začátku druhé půle si naběhl do vápna Ladislav Krejčí mladší a hlavou překonal gólmana Bolka. Vzápětí mohl vyrovnat Ostrák, jenže střílel jen do Heči.

A tak znovu udeřilo na druhé straně. Znovu to byl osmnáctiletý tahoun Sparty Hložek, který bombou k tyči upravil na 2:4. A v závěru pak ještě upravil na konečných 2:5 střídající Libor Kozák.

Sparta tak zvládla otočit nepříznvý stav, udržela si v nové sezoně stoprocentní bilanci a vede ligu. Karvinští k jedné remíze a jednomu vítězství přidali v novém ročníku i první porážku.

Zlín - Brno 3:1

Nováček z Brna vstoupil do nové sezony domácí porážkou se Spartou, hned v dalším kole ale poprvé po návratu mezi elitu bodoval, když uhrál bezbrankovou remízu s Bohemians. Ve Zlíně už ale znovu vyšli bodově naprázdno, přestože ještě po prvním poločase měli našlápnuto k zajímavému výsledku.

Do vedení šli domácí ve 23. minutě po přesné hlavičce Antonína Fantiše, Zbrojovka ale o chvíli později vyrovnala zásluhou Petera Štepanovského, který využil nedůrazu ve zlínské obraně.

Jenže právě Štepanovský se ještě před přestávkou nechal vyloučit a domácí si s početní výhodou poradili. Krátce po pauze poslal Zlín do vedení Petr Jiráček a chvíli po něm upravil na konečných 3:1 Lamin Jawo.

F:L (PLATNÉ K 13. 9. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 3 3 0 0 12:3 9 2. Slavia 3 2 1 0 10:1 7 3. Slovácko 3 2 1 0 5:2 7 4. Jablonec 3 2 1 0 4:1 7 5. Liberec 3 2 0 1 6:2 6 6. Zlín 3 2 0 1 7:4 6 7. Olomouc 3 2 0 1 4:3 6 8. Bohemians 1905 3 1 1 1 4:3 4 9. Pardubice 3 1 1 1 3:3 4 10. Plzeň 3 1 1 1 4:5 4 11. Karviná 3 1 1 1 4:6 4 12. Teplice 3 1 0 2 4:5 3 13. Ostrava 3 0 2 1 2:4 2 14. Opava 3 0 1 2 3:6 1 15. Příbram 3 0 1 2 2:7 1 16. Brno 3 0 1 2 2:7 1 17. Ml. Boleslav 3 0 1 2 1:7 1 18. Č. Budějovice 3 0 1 2 2:10 1

MFK Karviná - Sparta Praha 2:5 (2:2)

Branky: 23. Papadopulos, 28. vlastní Lischka - 41. a 56. Hložek, 45.+2 Dočkal z pen., 53. Ladislav Krejčí II, 82. Kozák. Rozhodčí: Proske - Caletka, Dresler - Zelinka (video). Bez karet. Diváci: 2914 (omezený počet).

Fastav Zlín - Zbrojovka Brno 3:1 (1:1)

Branky: 23. Fantiš, 49. Jiráček, 54. Jawo - 27. Štepanovský. ŽK: Dramé, Buchta, Conde - Štepanovský, Hlavica, ČK: 41. Štepanovský. Rozhodčí: Pechanec - Pečenka, Bureš - Adámková (video). Diváci: 2809 (omezený počet).