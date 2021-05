Sparta má díky vítězství nad Bohemians a remíze Jablonce jisté druhé místo, Příbram sestupuje

Fotbalisté Sparty mají jisté druhé místo ve Fortuna lize a s tím spojenou účast v kvalifikaci o Ligu mistrů. Pomohla jim k tomu nedělní výhra na hřišti Bohemians a zároveň remíza Jablonce se Slavií. Severočeši budou jistě třetí. Příbram se přidala k Brnu a Opavě a uzavřela seznam sestupujících týmů, když doma prohrála 0:1 s Pardubicemi. Praha 19:08 23. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sparťané slaví gól proti Bohemians. | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Bohemians - Sparta 1:2

Letenští, kteří bojují o druhé místo zajišťující start v kvalifikaci o Ligu mistrů, dostali v Ďolíčku hned v úvodu utkání dáreček v podobě špatné rozehrávky Bohemians, kterou vystihl Lukáš Juliš a pohotově poslal svůj tým do vedení.

Na fotbal může v Česku o víkendu víc fanoušků, povolená kapacita stoupla na dvacet procent Číst článek

Klokani se ale dokázali ještě do přestávky do zápasu vrátit, když se David Puškáč ve vápně otočil a pak poslal míč nechytatelně do šibenice. Důležité tři body ale nakonec urvala Sparta, která si pomohla standardní situací. Bořek Dočkal nacentroval a další zkušený hráč David Pavelka hlavou stanovil konečné skóre 1:2 pro hosty.

Sparta si tak díky souběžnému výsledku Jablonce, který doma jen remizoval se Slavií, zajistila druhé místo. Třetí budou právě Severočeši.

Jablonec - Slavia 1:1

Vedení Slavie se rozhodlo vyhovět trenérovi národního týmu Jaroslavu Šilhavému, a tak hráči, kteří budou pravděpodobně reprezentovat na blížícím se mistrovství Evropy, dostali volno. Čerstvému mistrovi ligy tak v Jablonci chyběli opory Bořil, Kolář, Ševčík, Masopust, ale i Stanciu nebo zranění Kuchta a Provod.

A že hrají v kombinované sestavě, bylo na slávistech znát. I přesto šli na severu Čech brzy do vedení, když Bah našel ve vápně Lingra a ten překonal gólmana Hanuše. Vedením jim ale nevydrželo dlouho, protože už v 15. minutě využil chyby ve slávistické obraně Doležal a bylo vyrovnáno.

Další góly už diváci na jabloneckém stadionu neviděli. Víc šancí měli domácí, kteří působili proti již jistému mistrovi hladovějším dojmem, ale ani oni se neprosadili. Slavia tak remizovala v Jablonci 1:1.

Příbram - Pardubice 0:1

Fotbalisté Příbrami ještě před 33. kolem drželi naději na udržení mezi elitou, ale o ni po souboji s Pardubicemi definitivně přišli. Jedinou branku zápasu vstřelil hned ve druhé minutě z penalty Cadu.

Středočeši se tak vrací do druhé ligy po třech sezonách strávených v nejvyšší soutěži. Naopak Pardubice zvládly svou nováčkovskou výzvu výborně a jsou kolo před koncem sedmí.

České Budějovice - Slovácko 0:1

Připravujeme podrobnosti.

Plzeň - Baník 4:0

Plzeň bojuje v závěru sezony o účast v evropských pohárech, čímž by nepovedený ročník mohla zachránit. A do posledního zápasu proti Opavě půjdou Západočeši s vědomím, že jim k jistotě pátého místa, které zajišťuje kvalifikaci nové Konferenční ligy, stačí i bod za remízu.

Proti Baníku se kouč Bílek konečně dočkal prvního vítězství na lavičce Viktorie i díky stoperům Hejdovi a Brabcovi, kteří zařídili Plzni vedení 2:0. Konečný výsledek pak ještě upravili svými trefami Ondrášek a Ba Loua.

Olomouc - Mladá Boleslav 0:3

Středočeši potvrdili v předposledním kole slušnou jarní formu a vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů. V Olomouci šli do vedení zásluhou Jiřího Klímy, který se ve skluzu prosadil po nabídce Drchala.

Mladý útočník Drchal byl i u druhé branky, kterou dokonce sám vstřelil, když hlavou překonal brankáře po Zmrhalově centru z rohového kopu. Definitivní pojistku přidal v závěru Michal Škoda.

Brno - Opava 4:1

Souboj dvou už jistých sestupujících vyzněl jasně pro domácí Brno. Už o přestávce svítilo na ukazateli skóre 2:0 po dvou gólech Hladíka.

Hosté sice díky Helešicovi snížili, ale pak si vzal slovo Antonín Růsek a dvěma zásahy zařídil tři body pro Zbrojovku.

Zlín - Liberec 0:0

Připravujeme podrobnosti.

Karviná - Teplice 2:0

Připravujeme podrobnosti.

F:L (PLATNÉ K 23. 5. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 33 25 8 0 83:19 83 2. Sparta 33 22 5 6 76:42 71 3. Jablonec 33 20 6 7 58:33 66 4. Slovácko 33 18 6 9 56:33 60 5. Plzeň 33 16 7 10 57:44 55 6. Liberec 33 14 10 9 43:30 52 7. Pardubice 33 15 7 11 41:41 52 8. Ostrava 33 13 9 11 47:37 48 9. Bohemians 1905 33 10 13 10 39:34 43 10. Olomouc 33 10 12 11 38:39 42 11. Karviná 33 9 11 13 36:48 38 12. Č. Budějovice 33 9 11 13 32:45 38 13. Ml. Boleslav 33 9 9 15 46:53 36 14. Zlín 33 8 8 17 30:48 32 15. Teplice 33 7 8 18 32:64 29 16. Brno 33 5 11 17 32:51 26 17. Příbram 33 5 9 19 24:63 24 18. Opava 33 3 8 22 22:68 17

33. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - Sparta Praha 1:2 (1:1)

Branky: 35. Puškáč - 1. Juliš, 61. Pavelka. Rozhodčí: Berka - Hrabovský, Kotalík - Hocek (video). ŽK: Dostál, Necid, Hronek - Wiesner, Souček. Diváci: 734 (omezený počet).

1. FK Příbram - FK Pardubice 0:1 (0:1)

Branka: 2. Cadu z pen. Rozhodčí: Klíma - Vlček, Pečenka. ŽK: S. Kingue - Šejvl, Letáček. Diváci: omezený počet.

FK Jablonec - Slavia Praha 1:1 (1:1)

Branky: 15. Doležal - 5. Lingr. Rozhodčí: Pechanec - Caletka, Kříž - Adam (video). ŽK: Štěpánek, Považanec, Krob, Jovovič - Oscar, Kačaraba. Diváci: omezený počet.

Dynamo České Budějovice - 1. FC Slovácko 0:1 (0:1)

Branka: 18. Daníček z pen. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Antoníček. ŽK: Alvir, Mršič, Čolič, Javorek, Brandner - Mareček, Kliment. Diváci: 794 (omezený počet).

Zbrojovka Brno - SFC Opava 4:1 (2:0)

Branky: 15. a 21. Hladík, 82. a 89. z pen. Růsek - 75. Helešic. Rozhodčí: Szikszay - Mokrusch, Nádvorník. ŽK: Hlavica - Večerka, Rychlý, Lasák. Diváci: omezený počet.

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 4:0 (1:0)

Branky: 30. Hejda, 51. Brabec, 82. Ondrášek, 88. Ba Loua. Rozhodčí: Marek - Kubr, Váňa - Denev (video). ŽK: Bucha, Kalvach - Buchta, Jánoš, Laštůvka. Diváci: omezený počet.

Fastav Zlín - Slovan Liberec 0:0

Rozhodčí: Proske - Kotík, Mojžíš. ŽK: Potočný, Poznar, Procházka - Karafiát, Pešek. Diváci: omezený počet.

MFK Karviná - FK Teplice 2:0 (1:0)

Branky: 45.+1 Čmelík, 49. Herc. Rozhodčí: Machálek - Paták, Lakomý. ŽK: Papadopulos, Mangabeira - Mareček, Hyčka. Diváci: Omezený počet.