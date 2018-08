Dvě prohry. skóre 0:4. Slavia chce v Teplicích zapomenout na týden hrůzy

Slávisté nejdřív prohráli 0:2 na stadionu Dynama Kyjev a následně stejným výsledkem doma s Jabloncem. Teď přiznávají, že na týden hrůzy jen tak zapomenout nejde, ale myslet už na něj nesmí.

„Všichni víme, že ten týden byl špatný, ale o to víc se musíme soustředit na to, abychom na to ne zapomněli, ale spíš se z toho poučili, protože kdybychom se v tom babrali déle, tak by to ovlivnilo i zápas s Teplicemi. Musíme si z toho něco vzít, poučit se a nastartovat se zase zpátky,“ říká stoper Lukáš Pokorný.

„Natrénováno máme, takže spíš musíme hodit ty dva zápasy za hlavu. Určitě se z nich poučit, ale do zápasu v Teplicích vstoupit s čistou hlavou a s odhodláním,“ doplňuje svého spoluhráče záložník Jan Sýkora.

Celý tým měl dostatek času, aby se z porážek vzpamatoval. Šest volných dnů si pochvaloval i trenér Jindřich Trpišovský. Třeba proto, že si vytížení hráči mohli trochu odpočinout.

„Hlavně máme možnost udělat věci, na které bohužel nebyl úplně čas, jako jsou silové nebo dynamické tréninky a mít těch pět šest dní včetně videí a příprav na soupeře,“ říká Trpišovský.

Slavia potřebuje v Teplicích uspět nejenom proto, aby napravila nevydařený týden. Také nechce, aby její ztráta na vedoucí Plzeň narostla hned zkraje sezony. Mimochodem, právě s lídrem tabulky se vršovický tým utká už příští týden.

„Teď po té ztrátě, kterou jsme doma bohužel předvedli, prostě potřebujeme získat šest bodů,“ říká Trpišovský.

První krok můžou slávisté udělat v Teplicích. Jestli se jim to podařilo, bude jasné v sobotu večer - zápas začíná v 19.00.