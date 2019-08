Petržela dvěma góly zařídil vítězství Slovácka nad Příbramí, Zlín vyhrál v Opavě

Fotbalisté Slovácka v 6. kola Fortuna ligy porazili na domácím hřišti Příbram 2:0 a posunuli se v neúplné tabulce na druhé místo za Slavii. Dařilo se i Zlínu, který vyhrál 3:0 v Opavě. V neděli večer je ještě na programu utkání Boheminas s Olomoucí. Uherské Hradiště/Opava/Praha 19:03 17. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovácko si doma poradilo s Příbramí. | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

1. FC Slovácko - 1. FK Příbram 2:0

Hrdinou utkání v Uherském Hradišti byl veterán Milan Petržela, který se postaral o oba góly. Poprvé se bývalý hráč Plzně prosadil těsně po přestávce, když po přihrávce Vlastimila Daníčka prošel přes dva bránící hráče a prostřelil vybíhajícího brankáře.

Pokorný z Bohemians: Počítali jsme, že budeme mít minimálně sedm bodů. Máme co napravovat Číst článek

Druhý gól dal Petržela o necelou čtvrthodinu později po závaru v příbramském pokutovém území. A nechybělo moc a Petržela mohl mít na kontě dokonce hattrick, jenže své povedené sólo z 52. minuty zakončil střelou těsně vedle.

Příbram přidělala brankáři Matouši Trmalovi vrásky snad jen krátce po prvním gólu domácích, když si na centr Michala Škody naskočil v dobré pozici Marko Alvir, chorvatský záložník ale hlavou střílel nad bránu.

Jinak byli po celý zápas aktivnějším týmem domácí. V prvním poločase měl velkou šanci Ondřej Šašinka, sám před Markem Boháčem ale trefil právě jen vybíhajícího příbramského gólmana. Ve druhé půli pak po Petrželových gólech Slovácko v klidu hlídalo dvoubrankové vedení.

SFC Opava - FC Fastav Zlín 0:3

Rozhodující gól padl v Opavě v samém závěru prvního poločasu a postaral se o něj útočník Tomáš Poznar, který využil ne úplně jistého zákroku brankáře Milana Fendricha po přízemní střele jednoho ze Zlínských a v pohodě dorazil míč do odkryté brány.

Jsem rád, že jsem dal gól a pomohl jsem klukům k vyššímu vítězství, řekl slávistický střelec Škoda Číst článek

Předtím měly ve vyrovnaném první půli šance oba týmy, prosadil se ale až Poznar. Ve druhém poločase zasadil brzy domácím druhou ránu Pablo Podio, když využil volného prostoru v opavské obraně, navedl si míč na hranici vápna a střelou k tyči zvýšil na 2:0.

Krátce nato měla Opava velkou šanci vrátit se do zápasu, jenže Pavel Šulc střílel jen do břevna. Dobře to pak zkoušel i domácí veterán Pavel Zavadil, jeho střela k tyči ale skvěle vyrazil zlínský gólman Stanislav Dostál.

Domácí pak tlačili Zlín a ostřelovali Dostála, jejich pokusy ale končily většinou těsně vedle. Minutu před koncem základní hrací doby pak utnul poslední opavské šance Zavadil, který viděl v krátkém časovém sledu dvě žluté karty za protesty a musel ze hřiště. V nastavení pak ještě zpečetil zlínské vítězství svým druhým gólem v zápase Poznar.

Nepovedený závěr zápasu neunesli domácí fanoušci ani někteří členové realizačního týmu. Jeden z pomezních rozhodčích schytal pivní sprchu, hlavního sudího pak musela pro jistotu odvádět do kabiny ochranka.

6. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - 1. FK Příbram 2:0 (0:0)

Branky: 48. a 62. Petržela. Rozhodčí: Zelinka - Hock, Leška. ŽK: Alvir (Příbram). Diváci: 4076.

SFC Opava - Fastav Zlín 0:3 (0:1)

Branky: 45.+2 a 90.+3 Poznar, 53. Podio. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Šimáček. ŽK: Žídek, Šulc, Dedič, Zavadil - Poznar. ČK: 89. Zavadil. Diváci: 2949.