Plzeň prohrála na půdě Hradce a poprvé v sezoně nebodovala, Jablonec schytal debakl v Olomouci

Fotbalisté Plzně poprvé v nové sezoně ztratili ve Fortuna lize body. V 6. kole nestačili na nováčka z Hradce Králové a prohráli na jeho hřišti 0:1. Jablonec po postupu do Konferenční ligy prohrál v Olomouci vysoko 0:4. Bohemians mají první vítězství, když doma přehráli Teplice 4:2. V neděli je na programu ještě od 19.00 souboj Karviné se Slavií.

Fotbalisté Plzně prožívají úspěšný vstup do ligové sezony, když vyhráli všech pět dosavadních utkání. V kvalifikaci o Konferenční ligu ale Západočeši ve čtvrtek nezvládli klíčový zápas o postup proti CSKA Sofia a čeká je sezona bez pohárů.

A chuť si svěřenci kouče Michala Bílka nespravili ani proti nováčkovi z Hradce Králové, který proti favoritovi urval první vítězství po návratu mezi elitu.

První zajímavou šanci měli přitom hosté, když Janošek povedenou střelou ze standardní situace přesně k tyči vystrašil brankáře Fendricha. O chvíli později ještě nebezpečněji zahrozila nová posila plzeňského týmu Jan Sýkora, jeho obstřel ale znovu pokryl Fendrich.

Nevyužité šance mrzely Viktorii o to víc, když po hodině hry inkasovala. Jakub Rada se opřel do míče zpoza vápna a překonal brankáře Staňka. Hosté se pak snažili hnát za vyrovnáním, velké šance ale nepřicházely. Naopak v 79. minutě to mohlo být 2:0, když si střílený centr málem srazil do vlastní brány Kaša.

Plzeň tak prohrála s Hradcem Králové 0:1 a po vypadnutí z boje o Konferenční ligu poprvé padla i v domácí soutěži. Naopak Východočeši mohou slavit první vítězství.

Olomouc - Jablonec 4:0

Jablonec má za sebou povedený dvojzápas s Žilinou, který zajistil Severočechům účast v Konferenční lize. V Olomouci to ale byl úplně jiný Jablonec a nakonec také odjel domů s debaklem.

Domácí na svého soupeře vlétli a do vedení šli už ve 4. minutě po gólu Pabla Gonzáleze. Konečné vítězství Olomouce pak po půli pečetili Ondřej Zmrzlý a dvěma trefami Martin Hála.

Bohemians - Teplice 4:2

Klokani v lize nevyhráli už osmkrát v řadě a proti trápícím se Teplicím měli ideální šanci nepříznivou sérii přerušit. Utkání se ale lépe vyvíjelo pro hosty, kteří od 22. minuty vedli po trefě Jakuba Mareše.

Domácím se ale podařilo ještě do přestávky srovnat, když ve 41. minutě proměnil penaltu Jan Chramosta. A jen o chvíli později Bohemians dokonce vedli. Postaral se o to hlavou Daniel Krch. Po pauze pak ještě z další penalty zvýšil na 3:1 znovu Chramosta.

Hosté se nevzdali a zásluhou Jana Fortelného se v závěru dostali na rozdíl jediné branky. Poslední slovo měl ale domácí Matěj Koubek, který gólem ze samostatného úniku v nastavení stanovil konečné skóre 4:2.

Fortuna liga (PLATNÉ K 29. 8. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 6 5 1 0 16:3 16 2. Plzeň 6 5 0 1 9:4 15 3. Slovácko 6 4 1 1 7:4 13 4. Slavia 4 4 0 0 10:1 12 5. Ostrava 6 4 0 2 12:8 12 6. Olomouc 5 3 1 1 16:9 10 7. Zlín 6 3 0 3 9:12 9 8. Ml. Boleslav 6 2 1 3 8:7 7 9. Č. Budějovice 6 2 1 3 6:8 7 10. Bohemians 1905 6 1 3 2 9:11 6 11. Hr. Králové 6 1 3 2 4:8 6 12. Pardubice 6 1 2 3 10:11 5 13. Jablonec 6 1 2 3 4:11 5 14. Teplice 6 1 0 5 5:14 3 15. Karviná 5 0 2 3 5:10 2 16. Liberec 6 0 1 5 1:10 1

Sigma Olomouc - FK Jablonec 4:0 (1:0)

Branky: 73. a 79. Hála, 3. González, 58. Zmrzlý. ŽK: Daněk, Poulolo, Vepřek - Považanec, Rada (trenér), Zelený, Doležal, Krob. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Novák - Machálek (video). Diváci: 3 005.

FC Hradec Králové - Viktoria Plzeň 1:0 (0:0)

Branka: 58. Rada. Rozhodčí: T. Klíma - Caletka, Dohnálek - Kocourek (video). ŽK: Kodeš, Dvořák, Král, Leibl, Harazim, Fendrich - Chorý, Řezník, Bílek (trenér). Diváci: 1243.

Bohemians Praha 1905 - FK Teplice 4:2 (2:1)

Branky: 41. a 59. obě z pen. Chramosta, 45.+2 Krch, 90.+3 Koubek - 22. Mareš, 89. Fortelný. Rozhodčí: Zelinka - Kříž, Vodrážka - Franěk (video). ŽK: Květ, Köstl - Chlumecký, Mareš, Knapík, Jukl. Diváci: 3379.