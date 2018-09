Vršovické derby. Slavia se může vrátit do čela ligy, když porazí Bohemians

Tři minuty autem, dvě zastávky tramvají nebo čtvrt hodiny pěšky. To je přibližná vzdálenost, která dělí fotbalové stadiony Slavie a Bohemians v pražských Vršovicích. Oba celky se v neděli v 9. kole Fortuna ligy střetnou v tradičním městském derby. Domácí Slavia se případnou výhrou může vrátit do čela tabulky, odkud ji v sobotu sesadila Sparta. Praha 13:02 23. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Momentka z loňského souboje Slavie s Bohemians. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Slavia Praha - Bohemians 1905... takže 0:5 pro Bohemku. Když máme 1905, tak 0:5,“ vtipkoval záložník pražských Bohemians Antonín Vaníček na klubovém webu při tipování výsledků celého kola vtipkoval, že v Edenu to v neděli v podvečer bude jasné vítězství hostujících klokanů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalová Slavia chce zpátky do čela, k tomu ale potřebuje ve vršovickém derby porazit Bohemians

Realita ale může být o dost jiná. Domácí Slavia hraje ve velké pohodě, ve které ji udržela i čtvrteční výhra v Evropské lize nad Bordeaux. Trenér sešívaných Jindřich Trpišovský přesto derby s Bohemians nepodceňuje.

„Bohemka je na tom skvěle kondičně, to všichni víme. Jejich hráči jsou typologicky hodně běhaví a samozřejmě budou čekat na každou naši chybu, aby vyrazili do brejků, které se potom hůř chytají,“ řekl Trpišovský.

Utkání Slavia - Bohemians online na iROZHLAS.cz Vršovické derby mezi Slavií a Bohemians 1905 budeme na iROZHLAS.cz sledovat online.

Do utkání s Bohemians jde navíc Slavia pouhé necelé tři dny po náročném pohárovém zápase. Hráči tak neměli příliš času na regeneraci, což může podle kouče Trpišovského ve vršovickém souboji hrát roli.

„Musíme udělat všechno pro to, abychom byli co nejpřesnější, abych nenabízeli Bohemians nějaké brejkové situace. Určitě to bude náročný zápas, protože má Bohemka nepříjemné běhavé hráče. Bude to bude těžší zápas, než si možná spousta lidí myslí,“ řekl slávistický kouč.

Do vršovického derby proti Bohemians přesto jde Slavia jako favorit. Utkání, které začíná na stadionu v Edenu v 18.00, navíc může sešívané vrátit do čela ligové tabulky. Tým trenéra Trpišovského k tomu ale potřebuje nad městským rivalem vyhrát. Průběh utkání budeme na iROZHLAS.cz sledovat online.