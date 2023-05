Splněný životní sen, komentoval titul kapitán Krejčí. ‚Cestu do Prahy si pořádně užijeme,‘ těšil se Priske

Na tuto chvíli čekali fotbalisté i fanoušci pražské Sparty devět let. Opět si můžou říkat mistři České republiky. Poslední krok k titulu udělali svěřenci trenéra Briana Priskeho na hřišti Slovácka, kde remizovali 0:0 a v předposledním kole tak získali jeden bod, který jim k zisku trofeje stačil. Přímo na stadionu v Uherském Hradišti tak hned po závěrečném hvizdu začaly bujaré oslavy. Uherské Hradiště 10:34 24. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán Sparty Ladislav Krejčí se spoluhráči slaví ligový titul | Foto: Dalibor Glück, ČTK | Zdroj: ČTK

„Znamená to pro mě splnění životního snu. Jedna velká kapitola, které jsem chtěl ve své kariéře dosáhnout,“ popisoval Radiožurnálu kapitán Sparty Praha Ladislav Krejčí poté, co si s fanoušky užil přímo na ploše stadionu v Uherském Hradišti první část mistrovských oslav, při kterých zněly dobře známé pokřiky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak reagovali kapitán Sparty Ladislav Krejčí mladší a trenér Brian Priske po zisku titulu

V uplynulých kolech Sparta nezískávala body snadno, ten poslední potřebný po remíze 0:0 na Slovácku do toho zapadl. Podle Krejčího ale i to ukazuje, jak silný měl letos tým z Letné kolektiv. „Jsem přesvědčený o tom, že když nestojíte při sobě mimo hřiště, tak už se o sebe neopřete ani v těžkých momentech. To nám hodně pomohlo.“

Ani začátek sezony přitom Sparta neměla ideální, v zimní pauze byla třetí. Trenér Brian Priske prý ale už tehdy cítil, že konec ročníku může být sladký. „Nepamatuju si přesně, kdy to bylo, ale po jednom utkání jsem říkal lidem z vedení, že brzo budeme v tabulce první. Že Slavia a Plzeň se budou trápit a my se dostaneme před ně,“ říkal dánský kouč, který si také naplno užíval oslavy. Ty pokračovaly přímo v šatně, která patří v Uherském Hradišti hostujícím mužstvům.

„Emoce jsou důležité nejen ve fotbale, ale i v životě. Do Prahy nás čeká dlouhá cesta a tu si pořádně užijeme,“ hlásil Priske. Do zmíněného autobusu směr Praha nasedli hráči Sparty až zhruba dvě hodiny po závěrečném hvizdu a bylo jasné, že oslavy třicátého sedmého titulu v klubové historii tím teprve začínají.