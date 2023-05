Stadion na Letné stárne. Sparta se bude muset stěhovat, na Strahově chce stánek pro 30 000 lidí

Už více než století hraje fotbalová Sparta na Letné, za několik let se ale odtamtud odstěhuje. Současný stadion Sparty totiž stárne a na jeho další velkou modernizaci už není na stávajícím místě dostatek prostoru. Praha 15:03 5. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sparťané by už za několik let mohli hrát jinde než na Letné (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Poslední rekonstrukce Letné proběhla před skoro třiceti lety. Závěr základní části Fortuna ligy přitom naznačil, že současný stadion už je pro Spartu malý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stadion Sparty na Letné stárne a pražský klub se bude muset stěhovat. Poslechněte si vyjádření šéfa komerčního úseku Sparty Tomáše Křivdy

„Rozhodně budeme muset přistoupit ke stavbě nového stadionu, protože pokud bychom měli současný stadion jenom přestavovat a dále modernizovat, tak už nám nenabízí možnosti pro zvyšování kapacity a komfortu návštěvníků. Už nám tu chybí místo,“ řekl šéf komerčního úseku Sparty Tomáš Křivda pro Radiožurnál Sport.

Spartu limituje ulice Milady Horákové a železniční trať, pod stadionem je tunel Blanka a do výšky nemůže růst kvůli okolním budovám. A tak bude muset Sparta z Letné pryč. To si fanoušci umí jen těžko představit.

„Ne, představit si to nedokážu, protože tady to je tradice. To je náš stánek. Možná kdyby se někde postavil nový stadion pro, řekněme, 50 tisíc lidí, dobře. Ale národní stadion, ne sparťanský. Tohle je prostě tradice,“ říká jeden z příznivců Sparty. „Spíš je hrozná představa, že Sparta zmizela z Letné,“ tvrdí jiný fanoušek.

Ale časem asi zmizí. A chtěla by na Strahov, konkrétně na místo aktuálního stadionu Evžena Rošického.

Fotbalový stadion za Lužánkami má jít k zemi. Podle zastupitelů se ho nevyplatí opravit Číst článek

„Uvažovali bychom o výstavbě národního stadionu s kapacitou minimálně 30 000 diváků, spíše však více. Je to s ohledem na to, abychom dokázali nabídnout fanouškům dostatek míst i při exponovaných utkáních a při utkáních národního týmu. S tou kapacitou, která bude přesahovat 30 tisíc míst, se můžeme ucházet například o spolupořádání mistrovství Evropy ve fotbale a dalších velkých sportovních akcí,“ vysvětluje Křivda.

Zároveň ale říká, že jedním z hlavních kritérií pro novou lokaci je dobrá fanouškovská dostupnost a na Strahov nejede ani vlak, ani metro a zatím ani tramvaj. Ta se tam sice plánuje, ale ne pro desetitisíce diváků.

„Aktuálně se počítá se stavbou tramvajové trati ke stadionu Strahov, nicméně úplně nepočítá s tím, že by tam měl stát takto velký stadion. Takže pokud ta myšlenka bude dále rozpracována, bude určitě nutné ten projekt upravit tak, aby byla zvýšena třeba kapacita obratiště pro nárazové uskladnění více tramvajových souprav,“ říká mluvčí Pražské integrované dopravy Filip Drápal.

Vlastník stadionu Evžena Rošického, tedy Fotbalová asociace České republiky, už ale na předminulém výkonném výboru situaci kolem něj řešila – žádný konkrétní výstup ale zatím není.