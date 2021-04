Některá derby byla šílená, vzpomíná opavský Žídek. Teď bude souboj s Baníkem bez fanoušků

Zápasy se Spartou Praha a Opavou, to jsou pro fotbalisty i příznivce Baníku Ostrava ty nejvypjatější bitvy. Právě v sobotu Baník hostí Opavu. A pokud mluvíme o bitvách, občas se přenášejí i mimo stadiony. Přitom vždy to tak nebylo. Ostrava 12:21 10. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci Baníku Ostrava ještě na stadionu Bazaly. | Foto: Alexandr Satinský | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Mrzí mě, že se to dotýká civilistů. Když přijede Baník nebo my přijedeme do Ostravy, tak je na stadionu neskutečný rachot. A to k fotbalu patří, v české lize je to výjimečné. Ale co se dotýká civilistů, to se mi nelíbí,“ říká Radiožurnálu jasně dnes padesátník a bývalý útočník Opavy Radomír Prasek, který v roce 1995 vstřelil první ligový gól klubu a zároveň skóroval i na Bazalech v prvním derby, které Opava vyhrála v listopadu téhož roku 2:1.

Některá derby byla naprosto šílená, vzpomíná opavský Žídek. Teď bude souboj s Baníkem bez fanoušků

Tehdy bylo z osmi tisíc diváků snad šest z Opavy a v klidu seděli mezi domácími fanoušky. Od té doby se toho ale hodně změnilo. Nejspíš i kvůli družbě s polskými kluby. Baníku s Katovicemi a následné Opavy s Vratislaví.

„Je to možné, ale já po tom nijak nepátral ani jsem se nijak neptal. Pro mě je to prostě derby,“ marně vzpomíná služebně nejstarší hráč obou týmů a kapitán Baníku osmatřicetiletý brankář Jan Laštůvka.

Do Baníku z mateřské Karviné přišel v roce 2000. Právě tehdy nenávist obou stran eskalovala. Opava je historicky centrem českého Slezska, což Ostravě pochopitelně nevonělo. Pro kapitána Opavy Jana Žídka je derby tím největším zápasem, ale bez násilí.

„Některá derby byla naprosto šílená. Když baníkovci honili lidi po Opavě, tak to bylo špatně. Ale zase když bylo loni derby v Opavě a byl plný stadion, baníkovců tam bylo tisíc a chovali se velice slušně. To derby mělo obrovské kouzlo,“ říká Žídek.

Jako kapitán Opavy přestupoval před rokem a půl do Baníku srbský útočník Nemanja Kuzmanović. Sám jako nadšený fanoušek Crvene Zvezdy Bělehrad zná třaskavou atmosféru zápasů proti Partizanu. A slezské derby mu je připomíná.

„Je to ku prospěchu fotbalu. Je dobře, když jsou zápasy na obou stranách vyhecované a když do toho mají fanoušci zápal. Mně se líbí, když je to takhle vyhecované,“ doplňuje Kuzmanović.

Tentokrát možná na dlouho poslední slezské prvoligové derby bude v hledišti postrádat atmosféru. Zápas začne v 16.00.