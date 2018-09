Už pátou sezonu načal v Česku pětadvacetiletý fotbalový útočník ze Senegalu Dame Diop. Po Slavii a Zlínu obléká dres Baníku Ostrava a letos zatím dává góly. Už dal čtyři v lize a jeden v poháru. Fotbal mu jde, ale mluvit česky ne. Ostrava 14:13 13. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dame Diop v dresu baníku, za ním je olomoucký Michal Vepřek. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Česky nemluvím, ale rozumím hodně. Když někdo ze spoluhráčů nebo trenér něco říká, rozumím, ale mám problém odpovědět,“ říká Dame Diop anglicky a francouzsky.

Francouzština je v Senegalu oficiální jazyk. Diop ale jako člen etnika zvaného Toucouleurs, které obývá území kolem řeky Senegal, má ještě rodný jazyk zvaný Pulaar. V tom vypráví, že přišel do Česka, aby tu hrál profesionální fotbal.

Senegalec Diop kroutí už pátou sezonu v Česku. Obdivuje spoluhráče Baroše a chválí fanoušky Baníku

Diop se narodil a vyrůstal ve městě Louga na severu Senegalu, Louga je prý větší než hlavní město Dakar, ale tam zase žije desetkrát více lidí. K fotbalu Diopa přivedla maminka.

„Ano, můj táta hrál fotbal, ale když jsem byl malý, už s námi nebyl. Maminka mě přihlásila k fotbalu v našem městě Luga, později jsem přesídlil do klubu ve městě M'Bour,“ vypráví útočník Baníku.

Dostat se z Afriky do Evropy je sen všech mladých fotbalistů, ale konkurence je obrovská.

„Pro nás Afričany je opravdu těžké získat profesionální angažmá v Evropě,“ říká Diop.

V 18 letech se to Diopovi ale povedlo. Koupily ho ruské Chimky. Tam ale nehrál a více se prosadil v arménském Širaku Jerevan. Odtud zamířil do Slavie Praha.

„Upřímně jsem o Česku nevěděl nic. Hrál jsem v Rusku a v Arménii a pak přišla nabídka ze Slavie, tak jsem se podíval na fotky Prahy a hned se mi město zalíbilo. Neměl jsem důvod odmítnout. Byla to příležitost poznat nové město, novou zemi a fotbalové se rozvíjet,“ říká k příchodu do Česka.

Ve Slavii za rok a půl odehrál jen šest ligových zápasů a dal v nich jeden gól. Více se prosadil až ve Zlíně a teď v Baníku Ostrava. Dokonce jen dva zápasy po Milanu Barošovi také dosáhl v zápase proti Olomouci hattricku.

„Byl to můj druhý hattrick v životě, navíc v tak důležitém zápase. Musel jsem poděkovat spoluhráčům, měli na tom totiž velkou zásluhu. Takový moment nezapomenete. Olomouc je silný tým a když vyhrajete 4:1, je to velký výkon,“ vypráví pětadvacetiletý Senegalec, který v Baníku zažívá výborné období a těší se z velké přízně pověstných fanoušků.

„Jsou skvělí, opravdu fantastičtí. Nejsme v tom sami. Tlačí nás k lepším výkonům a tabulku nahoru.“

Fanoušci Diopa milují, ale senegalský útočník si užívá i spoluhráčů na hřišti, zejména jednoho - Milana Baroše.

„Hodně mladých u nás v Senegalu ho zná. Pořád se mě ptají, jestli hraju s Milanem. Je to velký hráč. Všichni jdeme za ním, hodně nás učí. Je to osobnost, která je k ostatním otevřená. Vždycky pracuje pro tým, i když nehraje. Jde příkladem i na tréninku. Když mladí vidí, co všechno dělá, tak to taky dělají. To je pro mužstvo skvělé,“ říká Diop.

Diop tak musí vždy po sezoně nakoupit dresy a nechat podepsat fotky pro kamarády v Senegalu, ale i ve Francii, kde žije jeho otec. Pokud bude Diop pokračovat ve střílení branek, možná by se mohl dostat do nabité senegalské reprezentace. V kontaktu s trenérem Cissém prý je.