Derniéra Galáska v Baníku Ostrava. ‚Jsem posedlý fotbalem, ale volím soukromý život,‘ loučí se

Skloubit klubové povinnosti, reprezentační a k tomu rodinu. Takovou hektickou sezonu má za sebou trenér fotbalistů Baníku Ostrava Tomáš Galásek. Teď se ale rozhodl vrátit domů k rodině a Baník opouští dnešním posledním zápasem sezony v Plzni. „Když budu někde trénovat, tak určitě s paní, rodina musí být u mě,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Ostrava 16:05 15. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouč Baníku Ostrava Tomáš Galásek | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Tento rok mě skoro zahltil. Jsem posedlý fotbalem, ale dvě funkce, které jsem praktikoval v reprezentaci a Baníku, byly na mě moc. Zase jsem se oddálil rodině. Volím soukromý život. Třicetiletá manželka mě ve fotbale podporuje a taky chce žít jiným životem,“ vysvětlil Galásek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o konci Tomáše Galáska na lavičce Baníku Ostrava

Kromě klubové funkce dlouhodobě pracuje i u reprezentace jako asistent trenéra Šilhavého. Ale nedávné prodloužení smlouvy u národního týmu nehrálo v konci v Baníku roli.

„Byl jsem už dávno rozhodnutý ukončit smlouvu v Baníku. Sešlo se to s tím, že jsem to dodělal jako hlavní trenér. Za to jsem hodně rád. Hlavně děkuju fanouškům, že mě podpořili, protože to někdy není lehké,“ dodal někdejší hráč Ajaxu či Norimberku.

Před rokem v létě měl velkou chuť vrátit se do Baníku, kde s velkým fotbalem začínal. Také proto možná necítil z manželčiny strany určité signály: „Dozvěděl jsem, že tu zelenou, co mi dala, byla žlutá nebo červená. Tu zelenou jsem však dostal, nedokázala mi říct, že bych se měl rozmyslet jinak. Ale určitě to chápu i z té druhé strany.“

Trenér Vrba se vrací do Ostravy. ‚Nebylo moc nad čím přemýšlet,‘ řekl po podepsání smlouvy Číst článek

Každopádně k angažmá v reprezentaci, kde je práce jen nárazová a ne dennodenní, má Galásek z domu opravdu zelenou.

„Tam to svolení bylo, že se jednou za tři měsíce setkáme. V září a listopadu je to po měsíci. Je to pár dnů mimo domov a pak dlouhá doba doma. Byla to pro mě velká zkušenost. Už to nikdy neudělám. Když budu někde trénovat, tak určitě s paní, rodina musí být u mě,“ poučil se Galásek.

K případnému dalšímu klubovému angažmá v budoucnu tak bude brát manželku s sebou. Dokud bude mít ale reprezentační smlouvu, žádný klub se ozývat nemusí.

„Díky Baníku dostali všichni jméno Tomáš Galásek do podvědomí. Ale příští rok nemusí zvonit, nebudu trénovat na klubové úrovni. Dokud budu v reprezentaci, druhá funkce nebude,“ doplnil.

Poslední zápas na lavičce Baníku absolvuje dnes v 17 hodin na hřišti mistrovské Plzně. Živé vstupy z utkání nabídne stanice Radiožurnál Sport.