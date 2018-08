Barošův hattrick zařídil Baníku výhru nad Příbramí, Zlín v závěru vydřel remízu s Jabloncem

Útočník Milan Baroš rozhodl hattrickem o vítězství fotbalistů Ostravy nad Příbramí 3:0 v třetím ligovém kole. Ostrava doma v lize poosmé za sebou neprohrála a 315 minut tam neinkasovala. Zlín díky gólu v samém závěru utkání uhrál doma remízu 1:1 s Jabloncem. Remízou skončilo i utkání v Liberci, Teplice tam hrály 2:2. Ostrava, Zlín, Liberec 19:13 4. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Baroš slaví gól proti Příbrami. | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

FC Baník Ostrava - 1. FK Příbram 3:0 (2:0)

Příbram odstartovala aktivně a první minuty strávila na ostravské polovině hřiště, ale pak inkasovala z první akce Baníku. Baroš znovu ukázal svoji pohotovost v zakončení, když si zády k bráně zpracoval Pazderův pas a pak balon přes hlavu uklidil přesně k tyči. Šestatřicetiletý ostravský kapitán dosáhl své 50. ligové trefy.

Hosté pak několik minut lapali po dechu a ostravská ofenziva se na ně valila ve vlnách. Poté se z brejku mohl připomenout hostující objev Matoušek, který v souboji jeden na jednoho už natahoval ke smrtící střele, ale zkušený Fleišman mu míč v poslední chvíli vypíchl.

Sotva Příbram zvedla hlavy, dostala druhý gól. Na přímý kop v podání Filla si ve 22. minutě ve vápně naskočil Baroš a hlavičkou k tyči zvýšil na 2:0.

Středočeši se i v Ostravě snažili hrát dopředu, ale v úmorném dusnu bylo proti v pohodě hrajícímu soupeři dotahování dvougólového deficitu obtížné.

Zato Baroš byl k neudržení a hnal se za hattrickem. Po souboji s brankářem Švengrem se penalta nepískala, pak mu příbramský gólman zneškodnil ránu k tyči, ale v 51. minutě už domácí kanonýr po Diopově přistrčení nechytatelně pálil pod břevno.

Barošův účet nemusel být konečný, v 62. minutě mu další štiplavý pokus po zemi zmařil znovu Švenger. Pak dostal Baroš další pas mezi stopery, ale chyběla už mu rychlost a jeho technický pokus na brankáře ani tentokrát nestačil.

Hosté mohli v závěru střídajícím Průchou alespoň zmírnit porážku, ale jeho hlavička z malého vápna skončila těsně vedle tyče. Ostrava doma v lize s Příbramí vyhrála poprvé od května 2013, když i tenkrát při vítězství 2:0 dal oba góly Baroš.



FC Fastav Zlín - FK Jablonec 1:1 (0:0)

Trenér Jablonce Rada po dvou předcházejících nezdarech sáhl k několika změnám v sestavě. Tou hlavní bylo, že se v základu poprvé v této sezoně objevil kapitán Hübschman.

Severočeši získali ve vedru zásluhou větší aktivity územní převahu a spoléhali na útočení po stranách. Většinu centrovaných míčů posbírali domácí obránci, přesto v úvodní čtvrthodině Jablonec dvakrát vážněji zahrozil. Po Trávníkově rohovém kopu se hlavička stopera Lischky odrazila od země nad branku a vzápětí Jovovičova střela olízla břevno.

Zlín dlouho zápasil s přesnějším založením útočné akce, ale pak začal hrozit. Ve 22. minutě po Hnaníčkově centru z pravé strany Poznarova hlavička mířila nad branku a stejně naložil s další podobnou příležitostí o 12 minut později Beauguel. Největší šanci k otevření skóre měl domácí Jiráček, jehož přízemní střelu brankář Hrubý vytáhl mimo tyče.

Zlín ve druhém poločase zpřesnil kombinaci, k zakončení se ale zprvu příliš nedostával. Jablonec se více zatáhl do defenzivy a spoléhal na rychlé protiútoky. Po jednom z nich v 70. minutě po centru z pravé strany Považanec hlavou překonal brankáře Dostála a poslal hosty do vedení.

Zlínský trenér Bílek po inkasovaném gólu pozměnil taktiku a do hry zařadil třetího útočníka Džafiče. V 85. minutě byl blízko rozhodnutí Holeš, který po nenápadném útoku trefil tyč.

Jablonec to následně hodně mrzelo. Už v 90. minutě se střela střídajícího Jakubova odrazila od tyče a míč pohotově vrátil do sítě Beauguel.

FC Slovan Liberec - FK Teplice 2:2 (1:1)

Liberec byl v úvodu aktivnější, první větší šanci měl ale až ve 24. minutě. Bývalý teplický hráč Potočný střílel z přímého kopu k tyči a Diviš jeho pokus s obtížemi vyrazil na roh.

Ve 33. minutě ze své úvodní možnosti udeřily Teplice. Na Kučerův nákop z přímého kopu si naběhl Vaněček a uklidil míč z první k tyči. Domácí marně reklamovali, že si hostující útočník před gólem pomohl faulem v souboji s Kačarabou.

Teplicím vydrželo vedení jen necelou minutu. Na Potočného centr z pravé strany si naběhl Ševčík a hlavou zaznamenal čtvrtou ligovou trefu. Po vyrovnání se pro změnu hosté zlobili na rozhodčího Pechance, že celé akci předcházel údajný faul.

Ve 38. minutě mohl otočit stav Pešek, ale radost z první branky v nejvyšší soutěži mu po technické ráně zpoza vápna zkazila tyč. Na druhé straně pak vypálil Žitný, dorážející Moulis po souboji s Mikulou upadl na zem, ale sudí Pechanec penaltu nezapískal.

I po přestávce se Liberec tlačil dopředu, ale do vedení šly Teplice. Po Horově dlouhém autu si zpracoval balon Vaněček a přehodil brankáře Hladkého. Hostující útočník navázal na dvě trefy, jimiž minulý týden přispěl k výhře 5:2 nad Duklou.

Teplice znovu vedly jen chvíli. V 63. minutě přišel posílit domácí ofenzivu Pázler a po pěti minutách na trávníku srovnal, když přehodil brankáře Diviše po přihrávce od Mashikeho Sukisy. Liberecký útočník jako střídající hráč skóroval i v prvním kole, v němž rozhodl o výhře nad Karvinou.

Domácí výrazně ožili a v 75. minutě mohli dokonat obrat. Jenže po závaru ve vápně vypíchl míč Diviš. V hektickém závěru mohly brát tři body i Teplice, ale střídající Červenka mířil nad.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 4. 8. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 3 3 0 0 10:1 9 2. Zlín 3 2 1 0 6:4 7 3. Ostrava 3 2 0 1 5:2 6 4. Sparta 2 2 0 0 4:1 6 5. Plzeň 2 2 0 0 4:1 6 6. Teplice 3 1 2 0 8:5 5 7. Liberec 3 1 1 1 3:3 4 8. Příbram 3 1 1 1 5:6 4 9. Olomouc 2 1 0 1 4:3 3 10. Slovácko 2 1 0 1 3:3 3 11. Bohemians 1905 2 1 0 1 4:5 3 12. Jablonec 3 0 1 2 2:4 1 13. Dukla Praha 2 0 0 2 3:8 0 14. Ml. Boleslav 2 0 0 2 2:7 0 15. Opava 3 0 0 3 2:7 0 16. Karviná 2 0 0 2 0:5 0

