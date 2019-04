Zase jsme si trochu ulevili, hodnotí ostravský Jirásek první ligovou výhru po pěti zápasech

Deset a půl tisíce fanoušků Baníku Ostrava po nedělní výhře nad Teplicemi spokojeně skandovalo. Po dvou vítězstvích v jednom týdnu příznivci i fotbalisté doufají, že špatné výkony jsou pryč.

„Potřebovali jsme dát vědět divákům, že chceme, makáme a dřeme přes celý týden a že umíme ten fotbal hrát. Teď jsme bojovně, nasazením a nakonec i fotbalově zvládli dva zápasy, takže věřím, že jsou spokojení,“ řekl srbský útočník Baníku Nemanja Kuzmanović.

Po pohárovém postupu přes Liberec potřebovali Ostravané zabrat v ligové soutěži i s dalším severočeským týmem.

„Chtěli jsme potvrdit vítězství s Libercem, protože jsme předtím měli šňůru, kdy se nám nedařilo. Chtěli jsme do toho vstoupit úplně stejně, se stejným nasazením a podat stejný výkon. Myslím, že se nám to povedlo. Teď jsme si zase trochu ulevili,“ přidal se záložník Milan Jirásek.

Baník si díky výhře udržel páté místo v tabulce a to hlavně díky dvěma gólům srbského útočníka Nemanji Kuzmanoviće. Trenér Páník motivoval baníkovce v době nezdarů i pohledem na tabulku aktuální formy. V té totiž patřili Ostravané k nejhorším.

„Nevím, jestli nám to bude zase ukazovat, ale samozřejmě nám tahle výhra teď pomohla. Už se to blíží ke konci a jsme rádi, že jsme to v domácím prostředí zvládli,“ doplnil Milan Jirásek.

V dalším ligovém utkání čeká Baník v sobotu výjezd do Plzně.