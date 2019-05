Musím před mužstvem smeknout, říká kouč Příbrami Nádvorník po divoké barážové remíze v Brně

Víc než osm a půl tisíc fanoušků, šest gólů, otočení skóre i vyrovnání v samotném závěru. To vše nabídlo první utkání baráže o účast v příští prvoligové sezoně mezi fotbalisty Brna a Příbrami. Do nedělní odvety nakonec soupeři půjdou za stavu 3:3, který se na jihu Moravy utvořil hodně dramaticky. Brno 10:26 30. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příbramský Jan Rezek (vpravo) v souboji s brněnským Antonínem Růskem. | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Zatímco antická dramata mívala pět dějství, úvodní barážový duel mezi fotbalisty Brna a Příbrami lze rozdělit do tří. To první trvalo jedenáct minut a hosté z Příbrami se v něm dostali do vedení 2:0.

„Trvalo nám asi patnáct až dvacet minut, než jsme se dokázali adaptovat na tu rychlost a kvalitu hry. Postupně kluci získávali jistotu, dokázali jsme stav srovnat, jít do vedení,“ naznačil trenér dosud druholigového Brna Pavel Šustr, jak se fotbalové drama vyvíjelo v druhé části.

Jeho svěřenci skóre otočili a v 66. minutě už dokonce vedli 3:2.

„Když viděli, jak jsme se snažili výš napadat, tak to pak zjednodušili, nakopávali to nahoru a to nám dělalo největší problémy,“ hledal příčiny ztráty vedení Jan Rezek.

Veterán Rezek je kapitán Příbrami, která usiluje o uhájení své pozice v nejvyšší soutěži i pro příští sezonu. V závěrečné části duelu se k tomuto cíli Středočeši přiblížili, těsně před koncem totiž srovnal na konečných 3:3 Ibrahim Keita.

„Musím před mužstvem smeknout, že i v této situaci jsme se ještě zvedli a dokázali vyrovnat. Výsledek 3:3 je myslím spravedlivý. Před domácí odvetou je naše pozice myslím velice dobrá,“ už myslel příbramský kouč Roman Nádvorník na odvetu baráže s Brnem, která je na programu v neděli.