Karviná nakročila za záchranou v první lize, Jihlavu porazila v prvním zápase baráže 2:1

Fotbalisté Karviné vstoupili do baráže o udržení ve Fortuna lize domácím vítězstvím nad Jihlavou 2:1. Karvinští o své výhře rozhodli v prvním poločase díky gólům Dávida Guby a Ondřeje Lingra. Za hosty po přestávce snižoval Jiří Klíma. Odveta je na programu v neděli v Jihlavě. Karviná 20:20 28. května 2019

Domácí za důležitou výhrou nakročili hned v samém úvodu zápasu, když se po levém křídle dostal před jihlavskou bránu Dávid Guba a střelou o tyč poslal Karvinou do vedení. Pak se probrali i hosté z Vysočiny a několikrát zahrozili především po levé straně, gól ale nedali.

Neproměněné šance mohly Jihlavu mrzet o to víc, že ještě před odchodem inkasovala podruhé. Ba Loua pronikl do vápna, poslal míč přes pokutové území, až se k němu se štěstím dostal Ondřej Lingr a ten zblízka poslal míč do sítě.

Hostům ale povedlo vrátit do hry hned v úvodu druhé půle po individuální akci Jiřího Klímy, který se protáhl kolem dvou protihráčů a pak z úhlu napálil míč do brány. Jihlavští se pak tlačili za vyrovnáním a v 84. minutě dokonce míč do sítě dostali, jenže rozhodčí gól neuznali kvůli ofsajdu.

Karviná bude v nedělní jihlavské odvetě hájit náskok 2:1. Druhý zápas je na programu v neděli v 18.30.

Baráž o účast v první fotbalové lize - úvodní utkání:

MFK Karviná - Vysočina Jihlava 2:1 (2:0)

Branky: 7. Guba, 42. Lingr - 53. Klíma. Rozhodčí: Matějček - Blažej, Hock. ŽK: Smrž, Krivák - Javůrek, Zoubele, Vaculík. Diváci: 3456.