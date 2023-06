Ještě před dvěma lety hráli třetí ligu, teď je čeká boj o tu první. Fotbalisté Vyškova v baráži vyzvou Zlín

Na dvou stadionech ve čtvrtek odpoledne začne baráž o fotbalovou ligu. O premiérový postup do nejvyšší soutěže zabojuje Vyškov, který dvojzápas se Zlínem rozehraje na trávníku soupeře. Jihomoravský klub si účast v baráži zajistil druhým místem v tabulce druhé ligy. Zlín 12:44 1. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V březnu hráli fotbalisté Vyškova čtvrtfinále MOL Cupu proti pražské Slavii, teď je čeká boj o postup do nejvyšší soutěže | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Teď nám sezona graduje a budeme hrát dva důležité zápasy, které chceme zvládnout. Samozřejmě jsme v pozici outsidera, tak to prostě je. Za normální situace bychom ze druhého místa postoupili do první ligy, ale pravidla jsou jiná. My je musíme respektovat a jdeme se o postup poprat,“ říká odhodlaně trenér Jan Kameník, který na konci dubna nahradil na lavičce fotbalového Vyškova odvolaného Jana Trousila.

Klub ze zhruba dvacetitisícového města vlastní šestým rokem africký byznysmen Kingsley Pungong, který se netají velkými ambicemi. Kamerunský podnikatel loni v létě vyhlásil, že chce do dvou let do ligy, a to i přesto, že do druhé nejvyšší soutěže Vyškov postoupil teprve před dvěma lety.

„Říkal jsem si, že asi špatně slyším nebo jsem si to špatně přeložil. Ale pak jsme se spolu bavili a on je zkrátka ambiciózní. Řekl, že fotbal dělá kvůli úspěchům. Pro mladé kluky z klubu jde o obrovskou šanci se do ligy dostat. Vím, jak to ve fotbale je – druhou ligu může člověk hrát 10 let, nic extra si nevydělá a do nejvyšší soutěže se nepodívá. Takže hlavně jim a lidem, kteří tady fotbal dělají, bych to přál,“ přiznal ve vysílání Radiožurnálu Sport nejzkušenější fotbalista Vyškova – záložník Michal Klesa.

Čtyřicetiletý veterán je v týmu Moravanů výjimkou, víc než polovinu kádru totiž tvoří hráči do pětadvaceti let. Kamerunský majitel navíc do klubu přivádí spoustu Afričanů, které následně se ziskem prodává jako v případě dnes kmenového hráče Viktorie Plzeň Mohameda Tijaniho. Klíčovou oporou týmu je aktuálně útočník z Burundi Bienvenue Kanakimana – autor čtrnácti gólů ve skončené sezoně druhé ligy.

„Má čísla, ale jsou tam pro nás ještě zajímavější hráči, kteří jsou komplexnější. Třeba Alexis Alegue, ten by mohl jít rovnou do ligy. Je tam hodně šikovných kluků hlavně směrem do ofenzivy, kteří v klubu rostou,“ prozradil kouč Jan Trousil, který vedl Vyškov od roku 2016 až do letošního dubna a ještě před svým koncem ve funkci si s klubem zahrál čtvrtfinále domácího poháru na Slavii.

Úvodní zápas baráže o fotbalovou ligu mezi Zlínem a Vyškovem začne v 17.30 stejně jako souboj Příbrami s Pardubicemi. O obou duelech bude pravidelně informovat Radiožurnál.