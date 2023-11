Přespával u nás a mým synům jedl rohlíky. Baroš je zlatý chlap, vzpomíná na kanonýra trenér Štverka

Milan Baroš je rodák z valašských Vigantic a jeden z nejlepších útočníků české reprezentace. Nebýt bývalého mládežnického trenéra Baníku Ostrava Václava Štverky, třeba by se jeho talent nerozvinul a Baroš by hrál hokej za Valašské Meziříčí nebo třeba Vsetín. Ale naštěstí pro Baník, český fotbal a Baroše samotného si ostravský klub tehdy stahoval mladé talenty z celé Moravy a Slezska. Ostrava 13:06 11. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý mládežnický trenér Baníku Ostrava Václav Štverka a bývalý fotbalový reprezentant a hráč Baníku Milan Baroš | Foto: David Procházka | Zdroj: Český rozhlas

„Tehdy na Baníku byla trochu jiná práce než teď. Když jsme hrávali fotbal, tak jsme museli v pondělí okamžitě dát na Bazaly report, s kým jsme hráli, jak jsme hráli a koho jsme u soupeře viděli,“ popisuje tradiční pondělní trenérské rady mládeže na Bazalech pětasedmdesátiletý Václav Štverka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak bývalý mládežnický trenér Baníku Ostrava Václav Štverka vzpomíná na Milana Baroše

Sám bývalý útočník se v Baníku mihl na přelomu 60. a 70. let ve třech sezonách. Čich na útočné talenty v případě Milana Baroše v jeho dvanácti letech projevil Štverka jasně.

„S dorostem jsme hráli v Rožnově pod Radhoštěm a před námi nastoupili žáci. Měl jsem chvíli času, takže jsem tam stál u bufetu a díval se na zápas. Zalíbil se mi tam jeden hráč, vypadal jak herec Marek Eben. Byl to takový váleček, který vlétnul do každého souboje i mezi větší kluky. Dal jsem se do řeči s jedním pánem, který stál vedle, a řekl jsem mu, že si mi líbí ten malý čipera. Pán mi řekl, že je to jeho syn,“ popisuje léto roku 1993, kdy uviděl malého Milana Baroše a dal se do řeči s jeho otcem a také bývalým fotbalistou Milanem.

„Slovo dalo slovo a přitáhl jsem ho na Bazaly. Kdybych to věděl, co z něho bude, tak jsem mu mohl dělat manažera hned ve dvanácti letech a mohl jsem chodit jak Pavel Paska v bílém obleku a nemusel pracovat,“ směje se Štverka a naráží na pozdějšího agenta Milana Baroše Pavla Pasku a jeho světlé obleky.

Druhý táta

Baroš u Štverků trávil opravdu hodně času. „Staral jsem se o něj dost. Táta ho vozil na tréninky do Ostravy a naši žáci hráli fotbal vždy v sobotu ráno, tak ho nechával přespat u mě, aby nemusel jezdit domů. Byl jsem jako jeho druhý táta,“ říká bývalý mládežnický trénér Ostravy.

Jsem v důchodu, asi si koupím čagan, vtipkoval Baroš po posledním zápase profesionální kariéry Číst článek

I Štverkovi dva synové hráli za Baník v mládežnických kategoriích, mladší David je dokonce Barošův ročník. A občas přišli mladí Štverkové o snídani.

„Jednou za mnou přišel syn Martin, že nemá žádnou snídani, ale nechtěl jsem tomu věřit, protože jsem koupil deset rohlíků. No, ale Baroš jich snědl osm. Milan bydlel na internátě a víkendy trávil u mě. Staral jsem se o něj jako o vlastní dítě. S klukama se skamarádil a on je zlatý chlap,“ říká Štverka.

Milan Baroš na svého objevitele a prvního baníkovského trenéra nezapomíná.

„Před několika lety vydal o sobě knížku a křtil jsem ji v Ostravě. Milana musí mít rád každý, protože on není namyšlený a měl suprovou fotbalovou kariéru. Do Baníku jsem v minulosti přitáhl více hráčů a nikdy bych nevěřil, že bych se u něj tolik trefil. Milan byl ten světový,“ doplňuje fotbalový táta Milana Baroše Václav Štverka.