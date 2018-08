Třetí ligové kolo uzavře malé pražské derby. Dukla i Bohemians mají co napravovat

Třetí kolo fotbalové Fortuna ligy zakončí malé pražské derby mezi Duklou a Bohemians. Fotbalisté domácí Dukly chtějí odčinit nepovedený vstup do sezony a vybojovat premiérové body. „Klokani“ zase budou napravovat minulou porážku 2:4 z Příbrami, kde navíc přišli o dva vyloučené hráče. Praha 17:00 6. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loni domácí Dukla na Julisce Bohemians porazila. | Foto: Michal Doležal | Zdroj: ČTK

Kromě prohry 2:4 museli Klokani v Příbrami v minulém kole skousnout i dvě červené karty pro brankáře Tomáše Fryštáka a stopera Michala Šmída, kteří tak budou v derby na Dukle chybět. Trenér Bohemians Martin Hašek přesto doufá, že to na výkonu jeho hráčů nebude znát.

„Budeme se připravovat s tím, že budeme bez Fryštáka i bez Šmída, ale jsem přesvědčený, že nás to nezlomí a že se naopak dokážeme dobře připravit. Teď použiju třeba příklad Olomouce, která doma dostala trojku od Slavie a pak řekla, že ji to nezlomí. Pak jela ven a zvládla to skvěle. My to budeme chtít napodobit,“ řekl Martin Hašek.

Napodobit Olomouc přitom Klokani nechtějí výsledkem, ale především přístupem.

„Jde o to, že to na nás nenechá nějaké mentální stopy a že do toho zápasu půjdeme plni odhodlání,“ doplnil Hašek.

Odčinit své předchozí zápasy bude ale chtít i domácí Dukla. Ta v novém ligovém ročníku dosud nezískala ani bod. Záložník Lukáš Holík by proto byl rád, kdyby se to povedlo právě v derby proti Bohemians.

„Potřebujeme bodovat, takže ten zápas musíme zvládnout za tři body a tak se na něj nachystat,“ uvedl Holík pro klubovou televizi.

Pro Duklu hovoří před pondělním utkáním vzájemná bilance - vyhrála totiž tři z posledních čtyř vzájemných prvoligových duelů. Naposledy ale Bohemians dejvického rivala přehráli a v Ďolíčku vyhráli 2:0. Jak dopadne malé pražské derby tentokrát, bude jasné večer. Utkání mezi Duklou a Bohemians začíná na Julisce v 18.00.