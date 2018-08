Bohemians na Dukle vyhráli, s výkonem ale spokojení nebyli. ‚O půli byl řev,‘ říká útočník Juliš

Městské derby mezi Duklou a Bohemians rozhodla jediná branka, kterou si před dotírajícím Julišem srazil v 25. minutě do vlastní sítě Chlumecký. Podle útočníka Bohemians Lukáše Juliše branka Klokanům hodně pomohla, protože do té doby byla domácí Dukla aktivnější.

„Každý gól zvedne, když oni měli šance a my v podstatě nic. Ještě když se nacházejí v nějaké krizi, tak je to určitě srazilo,“ říkal Juliš.

Jenže ani po vstřeleném gólu se výkon Bohemians příliš nezlepšil. Domácí Schranz měl v závěru poločasu na hlavě dokonce vyrovnání, trefil ovšem pouze tyč. K lepšímu výkonu proto musel Klokany vyburcovat až poločasový proslov trenéra Haška.

„O půli byl řev i něco trochu rozkoplého. Ale zasloužili jsme si to, protože ke konci poločasu jsme byli snad deset minut ve vlastním vápně a se štěstím jsme přežili, takže jsme si něco museli říct. A povedlo se to,“ řekl Juliš.

Slova Lukáše Juliše o tom, že se v kabině Bohemians o poločase zrovna nerecitovaly básně, potvrdil po zápase i sám kouč Martin Hašek.

„Jak jsem po zápase zvedl na hráče hlas, tak jsem to v Bohemce ještě nikdy neudělal. To byl rekord,“ řekl Hašek.

Co ale doopravdy Martin Hašek hráčům o poločasové přestávce řekl, ví jen on a jeho svěřenci. Koučův projev každopádně zabral a hráči Bohemians těsné vedení udrželi, což po zápase mrzelo obránce Dukly Jakuba Podaného. Podle něj si totiž domácí tým gól za svoji aktivitu zasloužil..

„Možná ze začátku to s námi trochu zatřáslo, protože to byl blesk z čistého nebe, že jsme dostali z jedné takové akce gól. Ale myslím, že potom jsme za tím šli taky, měli jsme dost šancí. Nevím, kolik to bylo na střely nebo na šance, ale myslím, že jsme si nějaký gól zasloužili,“ řekl Podaný.

Dukla tak po třech kolech zůstává společně s Karvinou a Opavou bez bodu a v tabulce první fotbalové ligy ji patří poslední místo.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 7. 8. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 3 3 0 0 10:1 9 2. Sparta 3 3 0 0 5:1 9 3. Plzeň 3 3 0 0 5:1 9 4. Zlín 3 2 1 0 6:4 7 5. Ostrava 3 2 0 1 5:2 6 6. Bohemians 1905 3 2 0 1 5:5 6 7. Teplice 3 1 2 0 8:5 5 8. Liberec 3 1 1 1 3:3 4 9. Příbram 3 1 1 1 5:6 4 10. Olomouc 3 1 0 2 4:4 3 11. Slovácko 3 1 0 2 3:4 3 12. Ml. Boleslav 3 1 0 2 6:10 3 13. Jablonec 3 0 1 2 2:4 1 14. Opava 3 0 0 3 2:7 0 15. Dukla Praha 3 0 0 3 3:9 0 16. Karviná 3 0 0 3 3:9 0