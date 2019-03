Destrukce fotbalu a Bohemky, zlobil se kvůli videu Hašek. Trpišovský měl pro frustraci pochopení

O sportu se často říká, že se v něm emoce kolikrát střídají z minuty na minutu. O tom, že to není jen fráze, se dnes v lize přesvědčili fotbalisté Bohemians, kteří doma ve vršovickém derby prohráli se Slavií 0:3. V jednu chvíli se ale radovali z vedoucího gólu, ten však nakonec neplatil a klokani navíc o pár desítek sekund později sami inkasovali. Praha 7:49 4. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Královec. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Radost fanoušků Bohemians z branky Davida Puškáče rychle vystřídal pocit křivdy. Podle rozhodčího Královce totiž gólové situaci předcházel faul domácího Krcha ve vlastní šestnáctce na Masopusta. Královec tak po konzultaci s videorozhodčím Puškáčův gól odvolal a naopak nařídil penaltu pro hosty. A tu slávista Souček proměnil.

„Nešikovně jsem přes něj použil ruce, ale nezatáhl jsem ho. Myslím, že tam bylo i vidět, že intenzitu jsem tam rukama nedal,“ říkal po zápase Daniel Krch. „Byl jsem přesvědčený, že to faul na mě byl, ale nikdy nevím, jak to pak vypadá z kamer,“ říkal zase Lukáš Masopust.

Hlavní protagonisté klíčového momentu zápasu se v interpretaci situace značně lišili. Zatímco podle domácího Krcha se o faul nejednalo, slávista Masopust byl o porušení pravidel přesvědčený. Názorová opozice byla znát i z vyjádření obou trenérů. Domácí Martin Hašek byl ze zásahu videa mírně řečeno rozčarovaný.

„Podle mě do toho dnes VAR vstoupil možná podle toho, jak je to nastavené, možná to rozhodčí posoudili přesně podle toho, jakou mají metodiku posuzování takových okamžiků, ale za mě to je destrukce fotbalu a v tomto případě to byla ještě destrukce Bohemky,“ zlobil se Hašek.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský měl pro frustraci domácího mužstva pochopení, podle něj ale rozhodčí ve spolupráci s videem postupoval správně.

„Teď jsem ten zákrok viděl ještě na počítači a tam není co řešit. Samozřejmě z pohledu domácích je to jasné. Nemají možnost to vidět a je to úplně pochopitelné,“ říkal Trpišovský.

Světlo do vršovického sporu tak vnesl až sudí Pavel Královec, podle kterého rozhodčí postupovali přesně podle protokolu pro videoasistenta rozhodčího.

„Jelikož není posouzena situace v pokutovém území a následně z toho je rychlý protiútok a je dosaženo branky, tak samozřejmě není možnost přerušit utkání v neutrální zóně a musí se podle protokolu postupovat tak, že se musí nechat dohrát akce. Samozřejmě bylo neštěstí, že došlo k docílení branky a na základě přezkoumání celé herní situace u monitoru byl zrušen gól Bohemians a nařízen pokutový kop ve prospěch Slavie,“ vysvětlil svůj postup při řešení důležitého momentu zápasu rozhodčí Pavel Královec.