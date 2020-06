Měli hrát spíš o záchranu, teď Bohemians čeká pod trenérem Klusáčkem boj o evropské poháry

Šest zápasů po koronavirové pauze a pět vítězství. Taková je ligová bilance fotbalistů Bohemians po nucené přestávce způsobené pandemií. V posledním utkání základní části porazili Pražané Jablonec 3:0 a v nadstavbě budou bojovat o postup do evropských pohárů. Hlavní podíl na vzestupu vršovického klubu má trenér Luděk Klusáček. Praha 7:10 15. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luděk Klusáček dovedl Bohemians po koronavirové přestávce k pěti vítězstvím ze šesti utkání. | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Klusáček tým přebíral před osmi měsíci po odvolaném kouči Martinu Haškovi. Bohemians byli tehdy v tabulce jedenáctí s pouze tříbodovým náskokem na poslední místo. Pod novým trenérem se pak Pražané výsledkově zvedli, začali dávat góly a díky působivé sérii z posledních týdnů zakončili základní část ligy na osmém místě.

„Beru to jako velký úspěch. Nabádám hráče k tomu, aby byli pokorní, protože je na jednu stranu potřeba užít si chvilky radosti, kterých není moc a vždycky trvají chvíli, ale na druhou stranu se už taky musíme dívat dál,“ říkal Klusáček po vítězství nad Jabloncem.

Žádná vzletná vyjádření od Klusáčka nečekejte, dvaapadesátiletý kouč bude spíš tím prvním, kdo přílišnou euforii v Ďolíčku začne krotit. Hráče si někdejší ligový fotbalista svoji filozofií získal na svoji stranu, což potvrzují třeba slova gólmana Patrika Le Gianga.

„Trenér Klusáček to umí s celým realizačním týmem skloubit, je to víceméně i psycholog. Rotuje sestavou, má správně vytipované střídající hráče, to všechno spolu hrálo,“ říká Le Giang.

Klusáček trénoval Bohemians už na jaře roku 2014, kdy u týmu nahradil Jozefa Webera. Tehdy mužstvo vytáhl z posledního místa, ale po konci ročníku kontrakt neprodloužil. Úspěšného působení kouče Klusáčka si váží i fanoušci Bohemians, kteří před zápasem s Jabloncem roztáhli na tribuně děkovný transparent a navíc jméno trenéra několikrát vyvolávali.

„Chtěl bych jim poděkovat. Potěšilo mě to, nečekal jsem to. Fotbal se samozřejmě hraje pro fanoušky a jsem rád, že i když neměli během jara přístup na stadion, tak jsme jim udělali radost. Snad v tom ještě budeme pokračovat,“ přeje si Klusáček.

Jeho svěřenci se teď budou připravovat na semifinále nadstavbové skupiny o Evropu, ve kterém se utkají se Slováckem.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 15. 6. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 30 22 6 2 58:10 72 2. Plzeň 30 20 6 4 60:22 66 3. Sparta 30 14 8 8 55:35 50 4. Jablonec 30 14 7 9 46:41 49 5. Liberec 30 14 5 11 50:38 47 6. Ostrava 30 12 9 9 42:34 45 7. Č. Budějovice 30 13 4 13 46:45 43 8. Bohemians 1905 30 12 6 12 38:41 42 9. Slovácko 30 11 9 10 35:35 42 10. Ml. Boleslav 30 11 7 12 48:52 40 11. Olomouc 30 8 12 10 36:37 36 12. Teplice 30 7 10 13 29:49 31 13. Zlín 30 7 6 17 25:47 27 14. Karviná 30 5 11 14 23:39 26 15. Opava 30 5 8 17 16:47 23 16. Příbram 30 5 6 19 19:54 21 17. 0 0 0 0 0:0 0