Věřím, že se zvedáme, cítím to z týmu, doufá po výkonu v derby kapitán Sparty Dočkal

Derby pražských „S" skončilo nerozhodně 1:1. Sparťan Benjamin Tetteh vstřelil dvě branky, ale tu první mu sudí Franěk neuznal kvůli předcházejícímu zákroku na Takácse. Vyrovnání zařídil hlavičkou v nastaveném čase domácí Petar Musa. Utkání v rozhovoru zhodnotil kapitán Sparty Bořek Dočkal.

Jak jste viděl závěr zápasu, kdy se utkání lámalo?

Trošku mě mrzí, že jsme po prvním gólu nevydrželi v o něco větší aktivitě udržet soupeře výš. Na druhou stranu ale musím říct, že Slavia hrála v tu chvíli dobře a na velké riziko. Měli ve vápně osm lidí, mačkali nás, chodilo tam hodně centrů. Měl jsem pocit, že souboje docela dobře uhráváme, že nedochází k velkým závarům, ale pak bohužel přišla poslední standardka, jeden vyhraný souboj a bohužel bylo vyrovnáno.

Minimálně v první půli byl vidět ze stran obou týmů bojovný výkon s několika poměrně ostrými zákroky. Lišilo se, podle vás, v tomto ohledu toto derby oproti těm předchozím?

Co se týká počtu a agresivity soubojů, tak asi ne. Byly tam, podle mě, asi dva zákroky, které byly už za hranou a mohly pro nás dopadnout možná i hůř než žlutou kartou. Na druhou stranu věděli jsme, že v soubojích být musíme agresivní a důrazní, že jinudy cesta nevede. A někdy je pak těžké najít míru.

Jak hodnotíte výkon vašeho týmu v tomto zápase?

Byly tam pasáže, kdy nás Slavia nechala hrát a trošku jsme kombinovali, ale nebylo jich tolik. Na druhou stranu, my jsme je také nenechali nějak extra hrát a většinou jsme se snažili jejich rozehrávku narušovat a dostávat kreativní hráče pod tlak. Bylo tam hodně nakopnutých míčů z obou stran. Myslím si, že my jsme se odzadu snažili trošku víc hrát po zemi. Derby je ale úplně jiný zápas a nasazení v něm je tak enormní, že místa na kombinaci a postupné útoky tam zase až tolik není. Věděli jsme, že musíme vyhrát souboj, vyhrát druhý odražený balón, a až pak můžeme hrát fotbal.

Vezete bod z Edenu. Když porovnáte dnešní hru týmu oproti utkáním na začátku jarní části sezony, vidíte zlepšení?

Věřím, že se zvedáme, cítím to z týmu. Už když jsme sem jeli, tak jsem doopravdy věřil, že jedeme vyhrát, že to tak cítí a věří tomu celý tým. V tu chvíli jsme nevnímali bodový rozdíl a rozestup, který mezi námi a Slavií byl. Vnitřní pocit mám dobrý, poslední dva zápasy jsme odehráli dobře, takže je na čem stavět. A věřím, že budeme schopní takto sezonu dohrát, že budeme náš výkon stupňovat a třeba i hrát ještě lepší fotbal než tentokrát.

Jak jste viděl situaci, která předcházela neuznanému gólu Tetteha?

Na hřišti jsem to viděl tak, že nebyl důvod neuznat gól. Po zápase jsem viděl deset sekund záznamu, kde je vidět drobné přistrčení rukama. Nemůžeme tak asi říct, že by to byl na nás nějaký zářez. Na druhou stranu jsem byl před sezonou na školení, kde bylo vysvětleno, v jakých případech má videorozhodčí do zápasu vstoupit a přivolat hlavního sudího. Má to být ve chvílích, kdy přehlédne něco zásadního, něco, co je očividné a deset lidí z deseti řekne, že do toho videorozhodčí vstoupit měl. Nejsem si ale úplně jistý, zda toto byl ten případ.

Obránce Lukáš Štětina předvedl po pohárovém zápase s Baníkem další povedený výkon. Co říkáte na jeho pokrok?

Klobouk dolů před tím, jak byl nachystaný, čekal na svou šanci, chytil se jí a hraje skvěle. Dlouhodobě na něm vidím, že předpoklady má. V jeho případě to je často o hlavě a o tom, jestli ucítí důvěru v klubu.