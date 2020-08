Jediná nevýhoda je, že nebude plný dům, těší se trenér Brna Machálek na zápas se Spartou

„Co víc si můžeme přát. Je to stejné, jako když si Slavia přála Barcelonu. Jediná nevýhoda je, že stále existují nějaká omezení, takže nebude plný dům,“ říká trenér fotbalové Zbrojovky Miloslav Machálek.

„Celá Zbrojovka je natěšená na Spartu. Po dlouhé době nebudeme v roli favorita, ale nedáme nic zadarmo,“ dodává brněnský kouč před prvním zápasem po postupu do první ligy.

Samotný Machálek se jako hlavní trenér postaví nejúspěšnějšímu klubu české historie poprvé. A ještě v předminulé sezoně vedl Líšeň ve třetí lize.

„Nechci a nikdy jsem taky do žádného utkání nevstupoval s nějakou obavou nebo strachem. Sparta je prostě velkoklub, skvělý tým, ale my do toho půjdeme s otevřením hledím, nebudeme se ničeho bát,“ říká Machálek.

Pražané sice čekají na titul od roku 2014, závěr minulé sezony jim ale pod trenérem Václavem Kotalem vyšel. A podle brněnského kouče Machálka už zase Sparta budí respekt, který v minulých letech ztrácela.

„Sparta se zvedla a chce se vydat na cestu, že se bude neustále kvalitativně posouvat. Kroky, které dělají, o tom svědčí. Pro mě je to jeden z nejtěžších soupeřů.“

S tímto půjdou do zápasu i hráči Zbrojovky. Podle kapitána Pavla Dreksy můžou Brňané jako prvoligový nováček využít role outsidera.

„Bavili jsme se o tom v kabině. Nemáme co ztratit, můžeme se jen ukázat,“ říká Dreksa.

Zápas brněnské Zbrojovky s pražskou Spartou začne v půl osmé večer a na této stanici z něj uslyšíte reportážní vstupy.