Druhý poločas byl lepší, ale stačilo to jen na bod, říká Jílek po remíze Sparty v Budějovicích

Po pěti minutách zápasu mohly České Budějovice docela klidně vést 2:0. Dvakrát se do vyložené šance dostal Ivan Schranz proměnil jednou. Trenér Sparty Václav Jílek nedisciplinovanost a nesoustředěnost u svých hráčů neviděl.

„Dobře jsme nepokryli hráče v boxu a dostávali jsme branku z pěti metrů. Vypadá to jako nekoncentrace, ale já jsem neměl ten pocit. Měl jsem pocit, že hráči do toho jsou s velkým odhodláním, ale v tom úvodu nám to dělalo velký problém,“ říkal po zápase trenér Sparty Václav jílek.

Velkým problémem byl pro Spartu právě zmiňovaný Ivan Schranz. Přitom těsně před zápasem se na tréninku zranil, ale na bolest na devadesát minut zapomněl a celkem se dostal do tří gólových šancí. Při jedné z nich ve druhém poločase už diváci měli ruce nad hlavami.

„Už jsem to taky viděl v bráně. Zavřel jsem oči a chtěl jsem to tam hlavně nějak trefit, byl jsem blízko. Ale klobouk dolů, brankář se rychle přesunul a trefil jsem akorát jeho,“ pochválil slovenský střelec ve službách Dynama i sparťanského gólmana Nitu.

Ivan Schranz tedy ze tří jasných gólových šancí proměnil jednou, možná i proto si nemyslel, že by odehrál jeden z nejlepších zápasů v životě.

„Rezervy mám a zároveň jsme nevyhráli, takže to určitě nehodnotím jako nejlepší zápas. Každopádně jsem rád, že jsem se prosadil, a věřím, že to takhle půjde dál,“ řekl Schranz.

To sparťanský trenér Václav Jílek mohl ze svých řad pochválit snad jen Guélora Kangu, a to ještě jen za hru směrem k soupeřově šestnáctce. Jako nadstavbu dal Kanga krásný gól.

„Kaku (Kanga) je hodně vidět dopředu, to je takový věčný obraz. Je velmi silný dopředu, pak jsem mu tam naopak vytýkal několik věcí dozadu,“ řekl Jílek.

Ale výsledek 2:2 na hřišti nováčka je pro Spartu, která tak po třech kolech ztrácí na čelo tabulky už pět bodů, prostě neúspěch.

„Celkově tam bylo v prvním poločase málo pohybu, předržovali jsme míče, hráli jsme pomaleji, což jsme nechtěli, protože to samozřejmě nahrává soupeři. Druhý poločas byl v tomhle lepší, ale stačilo to jen na bod,“ doplnil po remízovém utkání s nováčkem soutěže trenér Sparty Václav Jílek.