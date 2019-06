Bude hrát veterán Sivok za České Budějovice? ‚Pokud bych se měl vrátit, jedině sem,‘ říká

Tomáš Sivok se vrátil na místa, která dobře zná. A v kabině našel i starého dobrého známého.

„Ten je tady nesmrtelný,“ usmíval se Sivok, když mluvil pro Radiožurnál o brankáři Zdeňku Křížkovi. „Začínali jsme spolu v žácích a furt tady je, takže je příjemné ho tu vidět,“ dodal Sivok.

„Je tady i spousta mladých kluků, které neznám. Hrozně se na to těším, protože mám rád pracovité kluky, kteří se chtějí zlepšovat a nespoléhají na to, že mají talent. Myslím, že dřina je ve sportu vždycky důležitější. Myslím, že je tu náročný trenér a že jen tímhle směrem může člověk uspět,“ vyprávěl Sivok o své fotbalově filozofii, která se shoduje s pohledem na fotbal trenéra Davida Horejše.

Horejše Tomáš Sivok familiárně oslovuje „Horyno“ a manažerovi Martinu Vozábalovi říká zase „Vozi“. Mluvili spolu i o tom, jak reálné je, že Sivok bude hrát ligu v dresu Dynama.

„Ta šance určitě je. Měl jsem nějaké pohovory s Horynou a s Vozim a řekli jsme si, jaká je situace. Já bych chtěl ještě zůstat venku, ale není to tolik z hlediska fotbalového, ale životního. Chtěl bych se jako člověk posouvat ještě dál, vyzkoušet nějakou novou mentalitu a řeč. Ještě mě to láká,“ vysvětlil Sivok.

„Podstatné je, aby tam byla rodina, aby tam byly školy pro děti. Pokud bych se měl vrátit, je to jedině sem domů,“ dodal Sivok.

Rodák z Kamenice nad Lipou odehrál minulou sezonu v Izraeli. Odtud sledoval úspěšné postupové tažení Českých Budějovic druhou ligou.

„Myslím, že sem liga vždycky historicky patřila, a doufám, že teď sem patřit bude. Je dobře, že Dynamo vykročilo takovým směrem, i mládež se začíná zvedat. Dřív z toho Dynamo vždycky žilo, poslední roky to ale moc nebylo. Teď je to nastavené správně. Dřív se všichni smáli Plzni a teď patří mezi top kluby, tak proč by v budoucnu nemohlo takhle být i Dynamo,“ přidal Tomáš Sivok i docela odvážnou myšlenku.