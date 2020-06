Slabý start, pak útok na skupinu o titul. ‚Neskutečný úspěch,‘ říká kouč Horejš o sezoně Českých Budějovic

Slavia, Plzeň nebo Sparta. Největší favoriti nebudou ve skupině o titul fotbalové ligy chybět. Spolu s nimi se tam ale v posledním kole základní části může probojovat i jeden velmi překvapivý účastník: nováček soutěže z Českých Budějovic. České Budějovice 10:20 14. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ačkoliv byly České Budějovice po 11 kolech poslední, nyní bojují o skupinu o titul, kde by se střetly mimo jiné i s Plzní (na snímku Michael Rabušic v černobílém dresu Dynama) | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Profimedia

„Pro celý klub je to neskutečný úspěch. Je potřeba brát, že jsme nováček a asi nikdo nepočítal, že jedno kolo před koncem můžeme pomýšlet na skupinu o titul,“ přiznal pro Radiožurnál trenér českobudějovického Dynama David Horejš.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tolik se s nimi nepočítalo, přesto hrají fotbalisté Českých Budějovic o skupinu o titul. Více v příspěvku Jana Suchana

Jestli nikdo, to se dá těžko ověřit. Ale minimálně u některých se kouč Horejš nemýlí, třeba u svého bývalého trenéra Pavla Tobiáše, který Jihočechy vedl celkem 10 let.

„Upřímně řečeno jsem to příliš nečekal. Naopak jsem čekal, že se zachrání. Nováčkovská euforie je vždy taková, že ty týmy body sbírají, protože z druhé ligy přijdou jako ty, které vyhrávaly. V určité fázi to tedy dokážou přenést i do té vyšší soutěže,“ popsal Tobiáš.

Pomoc zkušených

Tohle ale pro českobudějovické fotbalisty tak úplně neplatilo, po 11 kolech totiž byli poslední. Jenže pak se v týmu zabydleli dva velezkušení exreprezentanti Jaroslav Drobný s Tomášem Sivokem, což byl podle Tobiáše hlavní důvod, že začaly Dynamu naskakovat body.

Z posledních devíti podzimních zápasů jich sedm vyhrálo. „Myslím, že tam je to naprosto čitelné a jednoznačné. Tito dva hráči tým stmelili, dali ho dohromady a svými zkušenostmi výrazně pomohli. Přinesli tam i impuls, který tým potřeboval,“ myslí si Tobiáš.

Aby Jihočeši svou senzační jízdu do nejlepší ligové šestky dotáhli, potřebují vyhrát na stadionu poslední Opavy a zároveň ostravské zaváhání v Liberci. Všechny duely posledního kola základní části ligy začnou v 17 hodin.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 14. 6. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 29 21 6 2 57:10 69 2. Plzeň 29 19 6 4 59:22 63 3. Jablonec 29 14 7 8 46:38 49 4. Sparta 29 13 8 8 53:35 47 5. Liberec 29 14 4 11 50:38 46 6. Ostrava 29 12 8 9 42:34 44 7. Č. Budějovice 29 13 4 12 46:43 43 8. Slovácko 29 11 9 9 35:33 42 9. Ml. Boleslav 29 11 6 12 46:50 39 10. Bohemians 1905 29 11 6 12 35:41 39 11. Olomouc 29 8 12 9 36:36 36 12. Teplice 29 6 10 13 25:49 28 13. Zlín 29 7 6 16 25:46 27 14. Karviná 29 5 10 14 21:37 25 15. Příbram 29 5 6 18 19:50 21 16. Opava 29 4 8 17 14:47 20