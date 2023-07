Naplánovat zápasy na celou sezonu? To nejde, říká šéf Ligové fotbalové asociace Svoboda

Už jen něco málo přes 24 hodin chybí do startu další sezony domácí fotbalové ligy. A zatímco týmy se předhánějí v představování nových posil, navnadit se snaží i vedení samotné soutěže. A to třeba na staronovou skupinu nadstavby „o Evropu.“ Praha 7:52 21. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle šéfa LFA Dušana Svobody není možné utkání Fortuna ligy plánovat na několik měsíců dopředu | Foto: Martin Sekanina / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Co je důležité, tak se znovu vracíme k pěti účastníkům v evropských pohárech. To znamená, že náboj té prostřední skupiny, o kterém se často diskutuje, se tam znovu vrací. Z toho mám taky radost,“ těší šéfa Ligové fotbalové asociace Dušana Svobodu, že český fotbal bude mít v evropských pohárech po dvouleté odmlce znovu pět zástupců.

Tím pádem se zvedne prestiž prostřední nadstavbové skupiny, ve které se například v poslední sezoně hrálo v uvozovkách jen o finanční prémii a nasazení do domácího poháru. Teď čeká jejího vítěze utkání se čtvrtým, případně pátým mužstvem ze skupiny o titul, a to v jediném zápase, o postup do předkola Evropské Konferenční ligy.

Pod tlakem byla Ligová fotbalová asociace i co se týče zápasových termínů, které vypisovala většinou jen tři týdny dopředu. „Ten, kdo si pamatuje situaci pár let zpátky, musí uznat, že v tom udělala liga poměrně výrazný posun dopředu, že se nám snaží držet ten limit 21 dnů. Myslím si, že ho často dáváme i delší,“ vysvětluje Svoboda.

„Myslím si, že už je to trochu hrana. Nemyslím si, že bychom byli schopní ta utkání hlásit dopředu dva nebo tři měsíce. Samozřejmě záleží na tom, že nikdo neví, jak se bude vyvíjet tabulka, který daný zápas bude zrovna atraktivní. To samozřejmě nesouvisí jen s tím, jestli proti sobě hraje první s druhým, ale dochází i k trenérským výměnám,“ připomíná Svoboda.

„Takže zápas, o kterém jste si před měsícem mysleli, že nebude atraktivní, najednou dostává úplně nový náboj. Ale nemyslím si, že jsme dnes v situaci, kdy bychom byli schopní na celou sezonu zápasy naplánovat. To asi nejde,“ argumentuje předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda, zatímco je nalosovaný přesný hrací čas úvodních pěti kol. To první začne v sobotu v 15 hodin a na Radiožurnálu Sport o něm uslyšíte v pořadu S mikrofonem za fotbalem.