Chramosta proti ‚své‘ Mladé Boleslavi opět neskóroval a Bohemians prohráli. ‚Nevážíme si vedení,‘ říká

Od mládežnických kategorií oblékal fotbalový útočník Jan Chramosta dres Mladé Boleslavi. Teď se na stadion, kde vyrůstal, vrátil v dresu pražských Bohemians. Návrat mu ale zhořkl. Byl u porážky 1:4, i když po hodině hry se Pražané ujali v duelu jedenáctého ligového kola vedení. V této sezóně zatím pětigólový střelec tak jen těžko hledal po utkání slova. Mladá Boleslav 11:05 17. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Chramosta na brankáře Jan Šedu nevyzrál | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Výsledek nedopovídá tomu, co jsme viděli na hřišti, ale bohužel nám úvodní gól, který jsme dali, paradoxně asi ublížil. Následující půlhodina se nám vůbec nepovedla, Boleslav toho využila a dala nám čtyři góly,“ okomentoval zápas jedenáctého ligového kola Jan Chramosta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Janu Chramostovi se návrat do Mladé Boleslavi nepovedl, Bohemians prohráli 1:4

Pro něj to bylo zvláštní utkání. Hřiště opouštěl ještě za bezgólového stavu, všech pět branek tak viděl jen ze střídačky.

„Ani jsem si nesedl a dali jsme gól. Ale to, co se pak stalo... Nevím, mám pocit, že si nevážíme toho, že se dostaneme do vedení. Ublíží nám to, bojíme se hrát. Každý tým, který dá gól, by to mělo posadit na koně, u nás je to ale přesně naopak,“ popisuje jedenatřicetiletý útočník.

Pražané v Mladé Boleslavi propadli v koncovce. Už v prvním poločase si šance vypracovali, ale neproměnili je. Včetně Jana Chramosty, kterému překazil radost gólman Jan Šeda.

„Chyběla nám větší kvalita v zakončení. Sám jsem šel sám na bránu, chtěl jsem si Šedise obhodit, ale vystihl můj záměr. Další věci, co jsme měli, se nám nepodařilo dotáhnout do konce. Možná by to pak vypadalo jinak, ale na kdyby se nehraje. Spíš mě mrzí to, že dáme gól na 1:0 v šedesáté minutě a odjíždíme s debaklem 1:4,“ řekl Chramosta.

Slavia si poradila s Libercem, ale přišla o dalšího stopera. Proti bývalému klubu se trefil Stoch Číst článek

On sám, po příchodu z Jablonce, v nové sezóně výrazně ožil. Vnímá důvěru trenéra Luďka Klusáčka a zase dostal chuť do fotbalu.

„Osobně jsem spokojený, i když všechno je to podmíněné výsledky. Když dám gól a vyhrajeme, tak je to skvělé, ale těch vítězství bohužel moc nemáme. Myslím si, že máme na to, abychom vyhrávali častěji. Asi je to v hlavách, musíme být na tyto situace koncentrovaní a hrát 90 minut, nestačí hrát 45 nebo 60.

Zápas v místě, kde odstartovala jeho kariéra, byl pro něj specifický. Ostatně jako pokaždé, když nastupuje proti klubu, který ho vyslal do profesionálního fotbalu.

„Je to specifické, žil jsem tady, 20 let jsem tu hrál fotbal, takže Boleslav bude vždy v mém srdci. Bohužel jsem jí ještě nedál gól, což mě mrzí, týmu by to pomohlo,“ zmínil Jan Chramosta.

Fortuna liga (PLATNÉ K 17. 10. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 10 9 0 1 17:8 27 2. Slavia 10 8 1 1 27:9 25 3. Slovácko 11 8 1 2 21:12 25 4. Sparta 10 7 2 1 25:9 23 5. Ostrava 11 7 1 3 22:13 22 6. Ml. Boleslav 11 4 2 5 20:18 14 7. Č. Budějovice 11 4 2 5 15:15 14 8. Olomouc 9 3 4 2 20:15 13 9. Hr. Králové 10 3 4 3 10:14 13 10. Bohemians 1905 11 3 3 5 17:25 12 11. Jablonec 11 2 5 4 10:17 11 12. Zlín 10 3 0 7 13:25 9 13. Liberec 11 2 2 7 7:18 8 14. Pardubice 10 1 3 6 13:19 6 15. Teplice 10 1 2 7 9:20 5 16. Karviná 10 0 4 6 10:19 4