Třetí z Frýdků mezi ligovými střelci. Christian dal gól Olomouci a věří, že si ho bratr přestane dobírat

„Byl to těžký zápas. Určitě nám pomohl první gól, po něm jsme se trochu uklidnili, ale do posledních minut nebylo stále nic jasného. Rozhodlo to, že každý, kdo nastoupil, chtěl nechat na hřišti všechno a chtěli jsme vyhrát za každou cenu,“ zmínil v úvodním komentáři Christian Frýdek.

Vůbec nemluvil o sobě, že právě on nastartoval Liberec za třemi body. „Neřekl jsem, že jsem to rozhodl já, ale my. Samozřejmě, jsem za moc rád za to, že můžu pomoct týmu, když jsem dvakrát nebyl ani v nominaci. Teď jsem dostal šanci a jsem rád, že jsem se odměnil gólem,“ dodal dvaadvacetiletý záložník.

Frýdkův přínos pro Liberec vnímal i trenér Luboš Kozel. Věřil, že právě jeho čas přijde.

„Byly doby, kdy byl označován za jednoho z netalentovanějších hráčů, pak jeho vývoj trochu ustrnul. Dvakrát teď nebyl v nominaci, věděl jsem, že zápasy s Ostravou a Slávií budou rychlé a soubojové. Mluvil jsem s ním a říkal jsem mu, že jeho čas přijde, že budou zápasy, ve kterých bude víc prostoru. V ten moment je tam potřeba hráč, který má fotbalové myšlení a je pracovitý,“ uvedl Kozel.

„Že se prosadil i střelecky je pro něj odměna. Nějaké chyby jsou tam samozřejmě pořád, ale progres tam vidět je a má ještě potenciál se zlepšovat,“ myslí si liberecký trenér.

A hlavně – jako třetí z rodiny se zapsal mezi ligové střelce. Po tatínkovi Martinovi a starším bratrovi. Také Martinovi.

„Brácha už si mě přestane dobírat, že jsem ještě nedal gól. Hecoval mě, ptal se mě kolik gólů mám v lize. Tak jsem rád, že mu můžu odpovědět, že mám alespoň jeden,“ usmíval se Frýdek.

Právě bratr Martin Christianu Frýdkovi mohl předat informace o Liberci, kde v minulosti rovněž hrával.

„Brácha to tu jen chválil. Hráčů ze Sparty, co prošlo Libercem je opravdu hodně, a já můžu potvrdit, že tady je opravdu všechno k tomu, abych se mohl rozvíjet,“ řekl hráč, který se prosadil po přihrávce Theodora Gebre Selassieho.

Moc navíc nechybělo a třetí ligový střelec z rodu Frýdků mohl bydlet ve stejném bytě, jako jeho bratr při angažmá pod Ještědem.

„Měl jsem tu možnost, ale nebydlím tam. Nevím, co tam brácha dělal za věci, tak radši ne,“ smál se Christian Frýdek.

Stoprocentně ale ví, že premiérová ligová trefa ho bude něco stát do klubové pokladny. Sumu zatím netuší.

„Milan Knobloch říkal, že to bude drahé, ale ještě netuším,“ přiznal Christian Frýdek po svém prvním gólu v nejvyšší soutěži.