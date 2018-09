Bahrajňan Júsuf vlétl do české ligy. Před ním se v Česku prosadili i hráči z Turkmenistánu či Beninu

Júsuf Hilál do české ligy vtrhl úspěšně. Šest zápasů, dvě branky a stejný počet asistencí. Přitom je prvním bahrajnským fotbalistou nejenom v Česku, ale i v Evropě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bahrajnec Júsuf vlétl do české ligy. Před ním se v Česku prosadili i hráči z Turkmenistánu či Beninu

„Je pro mě obrovská čest být prvním Bahrajňanem v české lize. Proč na zkušenou do Evropy neodešel už někdo přede mnou? Nevím, pro lidi z Perského zálivu je těžké tady žít, protože je tu úplně jiná mentalita. Další věc je, že u nás není moc profesionálních hráčů, takže zbytek normálně pracuje,“ říká útočník Bohemians.

Júsuf začal dobře, i když o něm trenér Martin Hašek ještě nedávno říkal, že zatím nemá potřebnou kondici.

„Sice hrál, ale bahrajnskou ligu, takže není zvyklý na naše tempo,“ říkal Hašek.

Bahrajnský útočník ovšem není prvním cizincem z fotbalově exotických zemí, který zaujal českou ligu. Například Ruslan Mingazov z Turkmenistánu je kmenovým hráčem Slavie, Nivaldo z Kapverdských ostrovů to v minulosti dotáhl do Teplic a Joel Kayamba z Konžské demokratické republiky před pár dny přestoupil do Plzně.

V lize působili i hráči z Beninu, Burkiny Faso, Trinidadu a Tobaga nebo třeba Hondurasu. Cizinci to přitom mají těžší než domácí hráči, což přiznává třeba liberecký trenér Zsolt Hornyák na příkladu liberijského záložníka Oscara.

Z Newcastlu do Liberce. Slovan posílí křídelník Aarons se zkušenostmi z Premier League Číst článek

„Neexistuje, že cizinec kvalit Oscara zahodí hlavou šanci z lajny. To můžeme hrát s dorostenci. Cizinci musí být kvalitnější než naši hráči,“ říkal liberecký kouč.

Nejvíc hráčů ze zahraničí logicky pochází ze Slovenska. Tak jako nový obránce Dukly Ján Ďurica, účastník mistrovství světa i Evropy. Ten hrál v Rusku, Německu a Turecku, ale díky podobnému jazyku očekává, že v Praze zapadne do kabiny rychleji.

„Jazyková bariéra není problém a to je důležité. Kluci jsou v pohodě, dali mi nějaké informace,“ řekl spokojený Ďurica.

Mimochodem, za cizince jsou české kluby ochotné zaplatit víc než za domácí hráče. Sedm z deseti nejdražších přestupů je za fotbalisty ze zahraniční.