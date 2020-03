Jednoznačně to byl náš nejlepší zápas jarní části sezony, zhodnotil výkon Slavie v derby Ševčík

Fotbalové derby pražských „S“ skončilo nerozhodně. Slavia ve šlágru 24. kola Fortuna ligy remizovala doma se Spartou 1:1. Hosté od 80. minuty vedli zásluhou Tetteha, navíc stejnému hráči sudí předtím po konzultaci s videorozhodčím jednu branku neuznal. Za domácí vyrovnal v nastaveném čase střídající Musa. Dvě velké šance měl v utkání slávistický záložník Petr Ševčík, se kterým po zápase mluvil reportér Radiožurnálu Lukáš Michalík. Praha 20:35 8. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Slavie Petr Ševčík (uprostřed) během 295. derby pražských „S“. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Petře, nakonec jste vybojovali bod až v samotném závěru zápasu. Považujete ho tedy spíše za zisk?

Určitě. Prohrávali jsme 0:1 a závěr byl hektický, kdy oni jen nakopávali míče. Zaplať pán bůh za to, že nám to tam nakonec spadlo.

Neuznaný gól a vyrovnání v nastaveném čase. 295. derby pražských „S“ skončilo remízou Číst článek

Jednou jste již dříve inkasovali od Tetteha, ale tento gól nakonec nebyl uznaný. Jak jste tuto situaci viděl vy?

Musím se přiznat, že jsem to neviděl. Těžko tak můžu nějak soudit. Určitě se na to ale podíváme.

Jak jste byl spokojený s herním projevem vašeho mužstva?

Myslím si, že byl dneska chvalitebný, tedy na dvojku. Ale podle mě to byl jednoznačně náš nejlepší zápas jarní části sezony. A to jak pohybem, tak nabídkou a vším. Škoda, že to nedokážeme dotáhnout do konce.

Na hřišti to poměrně jiskřilo. Vnímal jste, že emoce hráli velkou roli?

Derby je tímto specifické. Ať je jeden z týmů desátý a druhý první jako například my teď, tak i tak je to specifický zápas, kdy se nehledí na tabulku. Zároveň je to ostřejší, ale nemyslím si, že by tam byl tentokrát zákrok na červenou kartu.

ONLINE: Slavia - Sparta 1:1. Číst článek

Nějaký čase se v utkání nehrálo kvůli pyrotechnice. Jaké to bylo z vašeho pohledu?

Podle mě bylo utkání zastavené úplně zbytečně, protože si myslím, že my na hřišti jsme viděli docela dobře. Vůbec tak nevím, proč se to přerušovalo, když jsme byli v určitém tempu, zbytečně jsme stáli. Nemyslím si, že by to bylo něco hrozného, v čem by se nemohlo hrát.

Váš náskok v čele tabulky se znovu ztenčil. Jak to v kabině vnímáte? Začínáte být například mírně nervózní?

Vnímáme to, ale stále tam máme osm bodů, takže si myslím, že panika není vůbec na místě. Tentokrát jsme si dokázali, že jsme navázali na herní styl z podzimu a myslím si, že když budeme takto pokračovat v dalších zápasech, tak se nebudeme mít čeho bát.