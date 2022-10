Pražské derby s pořadovým číslem 304. Souboj Slavie se Spartou okoření přeběhlík Kuchta

Pětadvacetiletý Kuchta končil minulou sezonu ve fantastické formě. Při zranění Patrika Schicka se z něj stala jednička na hrotu reprezentačního útoku, kde důvěru splatil dvěma góly ve dvou zápasech. Po ruské vojenské invazi na Ukrajinu se Kuchta rozhodl pro přestup z Lokomotivu Moskva a zamířil do pražské Sparty.

„Vedení mě oslovilo s tím, že by mělo zájem o mé služby, a to, co mi nastínili, se mi líbilo, a tak jsem si vybral Spartu,“ hovořil tehdy Kuchta pro sparťanskou klubovou televizi.

O jeho služby měla tou dobou zájem i Slavia, odkud předtím po úspěšném angažmá zamířil do Ruska, jenže Kuchta podle slov sportovního ředitele Slavie Jiřího Bílka na smluvenou schůzku bez omluvy nedorazil. Tím si Kuchta rozzlobil nejen slávistické fanoušky, ale i funkcionáře.

„Kdo je Jan Kuchta? Těžko se mi hovoří o lidech bez vychování,“ říkal o pár týdnů později na Kuchtovu adresu šéf představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. „Taky k tomu nechci nic dodávat. Čas ukáže, kdo udělal jaké rozhodnutí,“ navázal na Tvrdíka trenér Jindřich Trpišovský.

Po přesunu z Moskvy do Sparty se Kuchta trápil, dal jediný gól v přípravě a v soutěžním utkání se prosadil až v 10. kole proti Hradci Králové. Od té doby ale neodešel ze zápasu s prázdnou a právě jeho stupňující se forma je pro sparťany před derby velkým příslibem.

Další věc hovořící ve prospěch Sparty je aktuální forma. Letenští mají za sebou čtyři výhry v řadě, naopak Slavia vyhrála z posledních pěti zápasů jen dva.

„Derby jsou speciální, všichni to cítíme. V sázce je opravdu hodně, takové zápasy jsou vždy jiné než ostatní. Čekám spoustu potyček, emocí, ale zároveň doufám, že bude prostor i pro fotbal jako takový. Oba týmy mají skvělé hráče a přál bych si, aby viděli krásné fotbalové momenty, samozřejmě s konečným vítězstvím Sparty,“ říká směrem k utkání sparťanský trenér Brian Priske.

Priske bude koučovat při derby pražských S poprvé. 304. souboj Slavie se Spartou začne v 19.00