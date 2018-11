Slavii se v náročném programu rozšiřuje marodka. ‚Nevymlouval bych se na to,‘ říká obránce Kúdela

Udrželi si sedmibodový náskok před Spartou a v čele tabulky vystřídali Plzeň. Až potud mohou být fotbalisté Slavie spokojeni. Jenže sešívaní si z derby na Letné odnesli krom remízy 2:2 také několik zranění a další starosti. Praha 7:37 5. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slávista Ondřej Kúdela slaví gól v derby proti Spartě. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Ondřej Kúdela bezprostředně po zápase nevěděl, jak vážné jeho zranění bude. Ze hřiště odkulhal předčasně podobně jako kapitán Josef Hušbauer. Starosti měli i někteří další fotbalisté, kteří utkání dohráli. Ve chvíli, kdy se slávistická marodka začínala pomalu vyprazdňovat, přibývají další „pacienti“.

„Musíme počítat s tím, že jak se budou zhoršovat terény, budou přibývat zranění. Terén byl náročný, hráči klouzali, bylo to takové mazlavé bláto. Hráči jsou pak zapření a v obrovském přepětí. Pokud vám noha v souboji podjede, tak v tom zatížení, kdy někteří hráči absolvují extrémní počet zápasů a tréninků, tak zranění budou. Budou přibývat a myslím, že to hodně rozhodne na konci podzimu, jak se týmy s případnými ztrátami vyrovnají,“ myslí si trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Tým z Vršovic je nejvytíženějším tuzemským fotbalovým týmem. Krom domácí ligy totiž hraje i tu Evropskou, a bude stát o to, aby v ní pokračoval i na jaře. Navíc na rozdíl od Plzně nebo Jablonce Slavia nevypadla z českého poháru.

Nový model zdejší nejvyšší soutěže přinese víc zápasů v zimním období. Je dost pravděpodobné, že budou kluby muset k tréninkům využívat umělou trávu, kde je riziko zranění obecně vyšší.

„Svaly jsou trochu ochablé, takže je důležitá regenerace a další věci. My hráči samozřejmě máme radši, když se jen hraje, ale není to vůbec legrace,“ přiznává Tomáš Souček.

Slávistický záložník už se zároveň těší, až bude v nabitém programu pokračovat v důležitém čtvrtečním duelu Evropské ligy proti Kodani, kterým se mohou slávisté výrazně přiblížit postupu do jarní fáze soutěže.

„Když na to budou dobrá hřiště, je to jen plus. V jiných státech se hraje i přes Vánoce,“ říká Souček. „Já bych se na to nevymlouval, přijde mi to takové alibistické. Proto to hrajeme, máme evropské poháry a víme dopředu, že takhle budeme hrát celý podzim. Doufám, že se nám podaří postoupit, teď zápas s Kodaní může něco napovědět,“ nehledá výmluvy ani obránce Slavie Ondřej Kúdela.