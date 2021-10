Karet mohlo být i více, sudí si s derby poradil, zhodnotil předseda komise rozhodčích Příhoda

Sudí Ondřej Berka si podle komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR s nedělním ligovým derby na Letné mezi Spartou a Slavií (1:0) solidně poradil. Ani v dalších sedmi zápasech 10. kola nejvyšší soutěže se rozhodčí nedopustili zjevné chyby. Praha 18:07 4. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodčí Ondřej Berka vylučuje Aihama Ousoua ze Slavie | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Derby je velký zápas. Toto derby bylo velmi tvrdé, bylo tam mnoho soubojů, osobních trestů, 13 karet. Rozhodčí mohl na každé straně udělit o nějakou tu kartu navíc. Nicméně si myslím, že si s tím poradil,“ řekl novinářům předseda komise rozhodčích Radek Příhoda.

V rozmezí 27. až 41. minuty uviděl dvě žluté karty slávistický stoper Aiham Ousou. Podle Příhody mohl Berka udělit ještě více karet.

„Pokud bychom to rozfázovali, bylo tam víc momentů. Našli byste na nich jiné žluté karty a možná i červenou kartu. Nechceme to vytrhnout z kontextu a koukáme na to v globálu,“ uvedl Příhoda.

„Kdyby (sparťan David) Pavelka dostal v osmé minutě první žlutou, tak by zřejmě někde dostal i druhou a nedohrál by. Těch hráčů tam ale bylo víc. Když si zastavíte první žlutou kartu Ousoua, tak někdo může říct, že to je červená. Takové červené ale nechceme,“ prohlásil Příhoda.

Správně Berka neodpískal ani dvě potenciální penalty pro Spartu po ruce Ivana Schranze a souboji domácího záložníka Michala Sáčka s Petrem Ševčíkem. „Takové pokutové kopy nechceme. Na Sáčka byl malý kontakt,“ konstatoval bývalý sudí Příhoda.

Gól Hradce platil správně

V pořádku bylo, že platil druhý gól Hradce Králové proti Jablonci (2:2). Po přímém kopu domácích se brankář Severočechů Jan Hanuš srazil s jedním ze spoluhráčů, míč mu vypadl z ruky a Jan Král jej dorazil do sítě.

„Mezi srážkou a gólem byly dvě vteřiny. Tam rozhodčí moc udělat nemůže. Kdyby to trvalo pět vteřin, věřím, že by to přerušil,“ řekl Příhoda.

Rozhodčí Petr Hocek v závěru utkání nařídil po ruce Pavla Dvořáka penaltu pro Jablonec, kterou ale po konzultaci s videorozhodčím Václavem Štěrbou a zhlédnutí záznamu odvolal. „Chtěl bych pochválit přístup VARu, že byla penalta odvolána,“ uvedl Příhoda.

Vedoucí Plzeň oprávněně kopala penaltu proti Zlínu (2:1) po ruce Dominika Simerského ve vápně. „S 10. kolem první ligy jsme spokojení, je to v pořádku,“ prohlásil Příhoda.