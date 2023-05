Fotbalová nadstavba v sobotu nabídne souboj, který může hodně napovědět o tom, kdo se stane v letošní sezoně ligovým mistrem. První Sparta přivítá na svém stadionu v derby pražských S druhou Slavii. Ta ztrácí na svého rivala dva body. V případě vítězství tak získá výhodu toho, že bude mít závěr sezony ve svých rukou. Praha 11:28 13. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Trpišovský. | Zdroj: Profimedia

„Vážíme si, že se můžeme se soupeřem utkat přímo, což je vždycky lepší než soupeřit na dálku a čekat na zaváhání soupeře,“ říká trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výkonnost týmu stoupá s důležitostí zápasu, říká trenér Slavie Trpišovský před klíčovým derby

Jeho svěřenci se pokusí navázat na povedený předchozí týden. Ve středu na Letné porazili ve finále domácího poháru právě Spartu a o víkendu zase zdolali v prvním kole nadstavby doma Bohemians přesvědčivě 6:0.

„Teď se nám tam dva zápasy v poslední době povedly výkonnostně i výsledkově a myslím, že výkonnost týmu stoupá s důležitostí zápasů,“ pochvaluje si Trpišovský.

Zejména díky zisku domácího poháru panuje v týmu pozitivní atmosféra.

„Stále to v sobě cítím, je to nepopsatelný pocit. Nestává se často, že někam přijdete a hned získáte trofej. Je to prostě něco, co chce každý hráč zažít. Moc si to užívám,“ říká obránce Slavie Igoh Ogbu, který tým posílil v zimní přestávce.

České Budějovice se chtějí odvolat proti rekordní pokutě za napadení fanouška při utkání s Jabloncem Číst článek

Právě on hrál klíčovou roli v posledním pohárovém derby a na jeho služby se bude moct spolehnout Jindřich Trpišovský i teď v sobotu. To se ale nedá říct o jiné zimní posile Slavie.

„Uvidíme, jak to bude s Christosem Zafeirisem, to se rozhodne až těsně před zápasem, na jakou část zápasu bude použitelný, případně jestli vůbec,“ říká Trpišovský.

Jestli Slavia nastoupí na půdě Sparty se Zafeirisem v sestavě, nebo ne, bude jasné nejpozději hodinu před výkopem, který je naplánován na 18.00. Celé utkání pak nabídne Radiožurnál i Radiožurnál sport v přímém přenosu.