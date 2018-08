Malé pražské derby na Julisce zvládli Bohemians, Dukla nemá po třech kolech ani bod

Od začátku utkání byla aktivnější domácí Dukla a hosté se více méně jen bránili, přesto to byli zelenobílí, kteří šli v 25. minutě do vedení. Dominik Mašek utekl po leví straně a přihrávkou hledal ve vápně útočníka Lukáše Juliše, před kterým zblízka překonal vlastního brankáře skluzující obránce Martin Chlumecký. Největší šanci na vyrovnání v prvním poločase měla Dukla těsně před přestávkou, když po centru Podaného hlavičkoval do tyče Schranz.

Po deseti minutách druhé půle se do hry dostal útočník Bohemians Yusuf Helal a hned o sobě dal vědět, když ve vápně střílel na vzdálenější tyč a pořádně protáhl Radu. O chvíli později se zase připomněli domácí, jenže Štursova střela z pravé čísti vápna mířila těsně vedle.

Zhruba dvacet minut před koncem se opět předvedl hostující Helal, který perfektně načasoval kolmici na Maška, jenže celou akci zhatil výborným výběhem gólman Rada. Další šanci na uklidňující gól měli Bohemians v 82. minutě, kdy po Vaníčkově individuální akci v pádu zakončoval Vodháněl, ale jeho pokus mířil o kousek vedle.

Pak ještě jednou střílel Vodháněl, jenže ani tentokrát bránu netrefil, a tak mohlo udeřit na druhé straně, jenže Holenda těsně nedosáhl na centr Miloševiće. Pak Bohemians závěrečný tlak domácích ustáli a uhájili na Julisce vítězství 1:0.

Fortuna liga | 3. kolo 3.8. SK Slavia Praha - SFC Opava 3:1 4.8. FC Baník Ostrava - 1.FK Příbram 3:0 4.8. FC Fastav Zlín - FK Jablonec 1:1 4.8. FC Slovan Liberec - FK Teplice 2:2 4.8. SK Sigma Olomouc - FC Viktoria Plzeň 0:1 5.8. MFK Karviná - FK Mladá Boleslav 3:4 5.8. AC Sparta Praha - 1.FC Slovácko 1:0 6.8. FK Dukla Praha - Bohemians Praha 1905 0:1

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 6. 8. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 3 3 0 0 10:1 9 2. Sparta 3 3 0 0 5:1 9 3. Plzeň 3 3 0 0 5:1 9 4. Zlín 3 2 1 0 6:4 7 5. Ostrava 3 2 0 1 5:2 6 6. Bohemians 1905 3 2 0 1 5:5 6 7. Teplice 3 1 2 0 8:5 5 8. Liberec 3 1 1 1 3:3 4 9. Příbram 3 1 1 1 5:6 4 10. Olomouc 3 1 0 2 4:4 3 11. Slovácko 3 1 0 2 3:4 3 12. Ml. Boleslav 3 1 0 2 6:10 3 13. Jablonec 3 0 1 2 2:4 1 14. Opava 3 0 0 3 2:7 0 15. Dukla Praha 3 0 0 3 3:9 0 16. Karviná 3 0 0 3 3:9 0

3. kolo první fotbalové ligy:

Dukla Praha - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:1)

Branka: 25. vlastní Chlumecký. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Vlček. ŽK: Bezpalec - F. Hašek, Valeš. Diváci: 5262.