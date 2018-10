Bylo to víc o mých hráčích než o mně, říká trenér Dukly Skuhravý po výhře nad ‚svojí‘ Opavou

Dva roky působil v Opavě a Slezany vytáhl až do nejvyšší soutěže. Na začátku září ale v klubu z rodinných důvodů skončil a o pár dní později přijal nabídku Dukly. Trenér Roman Skuhravý v neděli poprvé od příchodu na Julisku nastoupil proti Opavě jako soupeř a mohl slavit vydřené vítězství 1:0. Po utkání přiznal, že to pro něj byl speciální zápas. Praha 20:57 21. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový trenér pražské Dukly Roman Skuhravý | Zdroj: ČTK

„Lhal bych, kdybych řekl, že ne, ale maximálně jsem se chtěl oprostit od všech postranních vlivů a plně se soustředit na to, abychom se spolu s hráči dobře nachystali na to mužstvo. Dnes to daleko víc bylo o mých hráčích než o mně. Věděl jsem, že v sobě emoce udržím, a děkuju klukům, že to dnes tříbodově zvládli,“ řekl po utkání viditelně spokojený kouč Dukly.

Třiačtyřicetiletý trenér měl proti Opavě pochopitelně zvýšenou motivaci, svým svěřencům ale za vítězství žádnou odměnu předem nesliboval.

„Připravujeme se na každého soupeře stěně, ať je to Sparta, Slavia nebo Opava, to je jedno.Musíme se dívat sami na sebe a je pro nás motivace, abychom vyhrávali. Tam, kde se Dukla nachází, není její místo a krok za krokem se pomalu dostává nahoru,“ těší obránce Jána Ďuricu, který duel s Opavou v 89. minutě přesnou hlavičkou rozhodl.

Skuhravý prostředí ve slezském klubu dobře zná a moc dobře ví i o přednostech a slabinách jednotlivých hráčů. Jeho nástupce na opavské lavičce Ivan Kopecký ale odmítá, že by zrovna tento faktor zápas rozhodl.

„Zná kluky, zná je dobře. Viděl podle sestavy, kdo může podat jaký výkon, ale rozhoduje se na hřišti a tam už trenér není,“ řekl Kopecký.

Souboj s Duklou byl specifický i pro fotbalisty Opavy, kteří se Skuhravým dlouho spolupracovali. Jedním z nich je brankář Vojtěch Šrom, který na herním projevu Dukly viděl Skuhravého rukopis.

„Dukla hrála roztažená, hrála kombinační fotbal. Přijde mi, že takhle hraje Dukla pořád. Snaží se hrát na balonu, kluci jsou šikovní, ale určitě tam něco předal,“ řekl Šrom.

Fotbalisté Dukly se zásluhou tří bodů poprvé od 4. kola dostali z posledního místa v tabulce. Teď jsou patnáctí a mají stejně bodů jako třináctá Opava.