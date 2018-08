Smolař Chlumecký pohřbil Duklu dvěma vlastními góly, v lize dal za pět kol už tři

Snad každý fotbalista si někdy omylem vstřelil vlastní gól. Když se něco takového člověku stane jednou, tak to jeho spoluhráči nebo fanoušci obvykle dokážou pochopit. Jenže když se v jednom utkání do vlastní brány trefíte rovnou dvakrát a zároveň tím rozhodnete o výhře soupeře, tak vám na jméno po zápase může přijít asi jen málokdo. Přesně to zažíval při pátečním ligovém duelu na pražské Julisce obránce Dukly Martin Chlumecký. Praha 13:22 18. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaný Martin Chlumecký po druhém vlastním gólu v zápase proti Slovácku. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

V duelu proti Slovácku si Martin Chlumecký srazil do vlastní brány oba góly soupeře, což po konci zápasu někteří z fanoušků Dukly velmi těžce nesli. Sám zdrcený střelec po zápase k mikrofonům pochopitelně nechtěl, a tak se do jeho pocitů museli vžít jiní. Třeba záložník soupeře Lukáš Sadílek.

„Musí to být šílené. Přitom si nemyslím, že by odehrál špatný zápas. Je to pro hráče těžké, musím říct, že mu nezávidím,“ litoval Chlumeckého Sadílek.

Středopolař Slovácka si nepamatoval, že by někdy zvítězil, aniž by jeho tým skóroval. Nic podobného ze své paměti nevylovil ani daleko zkušenější kouč Slovácka Michal Kordula.

„Nevím, jestli dva vlastní góly ještě někdy zažiju,“ řekl Michal Kordula. „Dal jsem si vlastní gól, ale že bych si dal dva, to se mi nestalo. Ale někdy je to samozřejmě o smůle,“ doplnil Kordulu kouč Dukly Pavel Drsek.

Právě trenér Dukly Martina Chlumeckého po zápase hájil, přestože si mladý stoper dal v letošní ligové sezoně užý tři vlastní góly a v součtu s přípravou dokonce čtyři.

„Samozřejmě to není šťastné, ale nemyslím si, že za všechny může. V přípravě si dal vlastňáka, když šel do skluzu, to jsme mu vyčetli a už to nedělá. Když na něj budu řvát, tak si nepomůžeme. Spíš na něj musím psychologicky,“ řekl Drsek.

O psychickou podporu v mužstvu Dukly by se přitom nešťastník Martin Chlumecký bát nemusel. Ostatně už hned po zápase mu ji sliboval jeho kolega z obranné řady David Douděra.

„Myslím, že já a David Breda budeme první, od koho uslyší jen pozitivum, aby se nedostal do sebe. Nedávno jsem četl rozhovor se švédským hokejovým gólmanem, který v roce 2002 udělal hrubku a dostával se z toho šestnáct let. Tohle rozhodně nechci, aby Martina potkalo. Budeme se snažit ho podpořit,“ dodal na adresu spoluhráče a střelce smolných vlastních gólů David Douděra.